Rende la pelle più luminosa, affina la grana e combatte molte imperfezioni (acne e rughe incluse). Scoprite con noi l'acido glicolico

L'acido glicolico è un acido esfoliante, perfetto per rinnovare la cute e renderla più luminosa e compatta. Ideale per trattare tutti i tipi di pelle (salvo quella molto sensibile), può essere utilizzato sia da quelle giovani sia da quelle mature. Qui vi spieghiamo perché e come inserirlo nella vostra beauty routine.

Acido glicolico: cos'è e a cosa serve

È il più noto tra gli acidi esfolianti ed è anche il più usato. Appartiene alla categoria degli Alfa-Idrossiacidi (AHA), molto presenti in natura. Per esempio, lo trovate in mele, agrumi, latte fermentato, uva, canna da zucchero e barbabietola anche se può essere facilmente riprodotto in laboratorio tramite sintesi. Proprio l'origine naturale - e, in particolare, la provenienza dalla frutta - ha conferito il nome di "acidi della frutta" a questo gruppo di sostanze chimiche di cui l'acido glicolico, insieme all'acido mandelico, fa parte. L'acido glicolico è molto usato in cosmetica perché svolge un'azione rigenerante sull'epidermide. Conferisce alla pelle un aspetto più luminoso e liscio oltre che un colorito più omogeneo e una grana più sottile.

Acido glicolico: come valutare la concentrazione nei prodotti

Molte delle sue funzioni dipendono dalla sua concentrazione nei preparati cosmetici. Concentrazioni intorno al 4-5% hanno un'azione molto idratante ed è solo salendo a concentrazioni uguali o superiori al 10% che comincia a svolgere una funzione levigante ed esfoliante. Tutte le concentrazioni superiori a questa percentuale, invece, sono utilizzate per prodotti destinati ai peeling dermatologici per i quali è necessario rivolgersi a un esperto. Ma a cosa serve il trattamento con acido glicolico? Non solo a dare più luminosità e uniformità al viso: le sue funzionalità sono davvero molteplici. Per esempio, può essere usato anche per curare le cicatrici come quelle dovute all'acne (in questo caso, va usato con una certa regolarità) o per combattere l'iperpigmentazione dovuta a macchie solari o a predisposizione genetica. Infine, è ottimo anche contro le rughe e i segni del tempo perché consente di minimizzare queste imperfezioni. Il merito è delle dimensioni delle sue molecole. Sono molto piccole, le più piccole tra tutti gli acidi esfolianti, quindi penetrano perfettamente nella pelle rompendo i legami tra le cellule dello strato corneo. Questa caratteristica lo rende ideale per eliminare le cellule morte (e gli strati più superficiali dell'epidermide), responsabili dell'aspetto stanco e opaco della pelle.

Acido glicolico: come si usa

I trattamenti e le creme all'acido glicolico (sono tali se nell'INCI, ovvero la lista degli ingredienti trovate, ai primi posti, l'ingrediente Glycolic Acid) sono applicati su pelle detersa e asciugata. Come per tutte le creme viso, vanno massaggiati sulla cute per migliorare l'assorbimento. La frequenza del trattamento dipende molto dalle esigenze della pelle. Se le problematiche sono di lieve entità, un paio di sedute al massimo dovrebbero risolvere il problema, al contrario sarà l’operatore a consigliare valutando la situazione. Di norma, il trattamento andrebbe ripetuto una volta al mese e non di più, proprio per permettere alla pelle di rigenerarsi completamente palesando i risultati del trattamento precedente. Eccedere nell'utilizzo, invece, può portare a conseguenze non proprio piacevoli come un assottigliamento eccessivo della cute fino a microabrasioni cutanee o rotture di capillari.

Acido glicolico: quando usarlo

Per evitarle è importante seguire le indicazioni del dermatologo e dell'esperto. Come tutti gli acidi esfolianti, si usa di sera perché può irritare la pelle e indurre fotosensibilizzazione. Dopo aver applicato il prodotto esfoliante, idratate la pelle proteggendola dal sole con un filtro protettivo alto (mai inferiore al fattore di protezione SPF 30). Nel caso di trattamento professionale con creme, maschere e peeling all'acido glicolico, è meglio evitare del tutto l'esposizione al sole nelle successive 24/48 ore.

La pelle tira o vi sembra irritata? Sospendete per qualche giorno l'utilizzo del trattamento applicando, sempre la sera, una crema notte restituiva e lenitiva per calmare e rigenerare la pelle. In generale, in piccole percentuali – quelle contenute nei trattamenti da usare a casa - questo acido può dare un leggero pizzicore al viso. Si tratta, però, di una sensazione che generalmente svanisce in pochi secondi!

Il peeling con l’acido glicolico

I trattamenti da fare a casa sono indicati per una esfoliazione piuttosto delicata e finalizzata a eliminarne imperfezioni leggere: la concentrazione non supera mai il 10-15%. Concentrazioni maggiori, che posso arrivare fino al 70% in base all'obiettivo (per esempio, in caso di acne è consigliato un peeling con acido glicolico al 40%,) sono destinate a prodotti professionali, quindi utilizzati da dermatologi. Sono trattamenti che agiscono in profondità eliminando lo strato superficiale della pelle. Anche in questo caso, si registra una bassa percentuale di reazioni avverse perché il principio agisce solo su fibroblasti e cellule basali della pelle e va a stimolarne la naturale attività.

Il nostro consiglio: se usate l’acido glicolico per la prima volta, iniziate con dosi blande, per esempio cominciando dalla pulizia serale con un detergente e/o tonico che contenga questo ingrediente.

Maschera all'acido glicolico: perché usarla

Al detergente o al tonico per la tua beauty routine, potete abbinare anche una maschera viso all'acido glicolico, da usare fino a due volte a settimana. Basterà applicarla in modo uniforme, lasciarla in posa per 15/20 minuti e, poi rimuoverla seguendo le istruzioni che troverete nel bugiardino. Molto efficace, regala risultati immediatamente visibili.

Acido glicolico fai-da-te? Meglio di no

Affidatevi sempre a mani esperte quando la concentrazione supera il 10%: senza le dovute competenze, potrebbe risultare pericoloso. Limitatevi ad applicare le creme viso più adatte e preferite prodotti cosmetici schiarenti ed esfolianti privi di profumazione. Spesso i profumi sono i maggiori responsabili delle reazioni cutanee.

In definitiva, l’acido glicolico rappresenta un fedele alleato per il benessere della pelle, un trattamento efficace che assicura risultati visibili ma se temete che la vostra pelle sensibile possa avere delle reazioni fastidiose, optate per l'acido mandelico, molto più delicato ma ugualmente efficace.

I prodotti viso all'acido glicolico per una skincare al top

Volete introdurre l'acido glicolico nella vostra skincare quotidiana? Ecco i prodotti viso consigliati.

Tra questi troverete alcuni trattamenti famosi, come la maschera viso Bottega Verde Acido Glicolico, gli Attivi Puri Collistar Acido Glicolico e il mitico tonico Pixi Glow Tonic con acido glicolico al 5%, un must have delle beauty junkie di mezzo mondo.

Credit ph: Pexels, Mondadoriphoto, Ghd