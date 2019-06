Aiuta a combattere le imperfezioni e anche le rughe: ecco perché l'acido mandelico è un ingrediente molto gettonato nella cosmetica

Ideale per purificare e illuminare il viso, adatto a tutte le tipologie di pelli, l'acido mandelico ha molte proprietà. Scopritele con noi.

Cos'è l'acido mandelico?

Come l'acido glicolico, anche il mandelico è un alfa-idrossiacido (AHA) estratto dalla mandorla amara. La scoperta di questo acido è stata una casualità: la sostanza, infatti, è stata isolata durante il riscaldamento di un estratto di mandorle amare diluito in acido cloridrico.

Il nome mandelico deriva da mandel che, in tedesco, significa mandorla. In ambito cosmetico è usato da circa 50 anni, ma è solo dagli anni Settanta che i cosmetologi hanno cominciato a utilizzarlo per mettere a punto creme viso e prodotti esfolianti e anti-macchie.

A cosa serve l'acido mandelico?

Ha proprietà schiarenti, antibatteriche, lenitive e antiossidanti. Ottimo per chi ha la pelle grassa con imperfezioni o per chi soffre di acne, può aiutare a purificare la cute, regolare la produzione sebacea e dare più luminosità e uniformità al viso. A differenza degli altri alfa-idrossiadici, inoltre, ha una struttura molecolare più grande e, per questo motivo, è più facilmente tollerato dalla pelle anche se, nell'azione, non è meno forte rispetto all'acido glicolico. Viene usato anche nella formulazione di molte creme idratanti, ed è spesso associato ad altre sostanze come l'acido ialuronico o l'allantoina.

Come si usa l'acido mandelico?

Viene inserito in creme, sieri e trattamenti esfolianti con un vantaggio: l'acido mandelico non è fotosensibilizzante, quindi può essere usato in ogni momento della giornata e in ogni stagione. I cosmetici a base di acido mandelico possono essere applicati sul viso anche qualche ora prima di esporsi al sole!

Il nostro consiglio: pur essendo meno aggressivo rispetto agli altri acidi, sia dopo il peeling sia dopo l'applicazione di siero e crema con acido mandelico, proteggete sempre la pelle con una crema solare (o aggiungendo una protezione solare all'ultimo trattamento della skincare routine).



Qual è la concentrazione giusta?

C'è chi usa l'acido mandelico con una concentrazione del 10%, anche più volte a settimana; altri, invece, preferiscono una concentrazione del 15% una o due volte ogni sette giorni.

Il nostro consiglio è di cominciare con una percentuale bassa e con un uso saltuario.

Come per tutti i prodotti a base di alfa-idrossi acidi, anche quelli con acido mandelico potrebbero dare all'inizio qualche sensazione di lieve bruciore e arrossamento: se continua, è meglio interrompere il trattamento.



I prodotti skincare viso all'acido mandelico

Volete sperimentare i vantaggi dell'acido mandelico? Provate questi prodotti viso che abbiamo selezionato per voi.

Contiene un mix di sei acidi AHA e BHA che aiutano a restringere i pori e a migliorare l’elasticità cutanea.



Un mix di acidi lavorano in sinergia per attivare un processo di rinnovamento cutaneo e per accelerare il turnover cellulare.

Va usato dopo la detersione, la sera: applicatelo massaggiando fino a completo assorbimento. Chi ha la pelle più delicata e sensibile, può farlo agire per alcuni minuti e, successivamente, rimuoverlo con acqua o tonico.

Detergente antibatterico, purifica in profondità e idrata grazie all'azione dell'acido mandelico, del gluconolattone, del Pantenolo (provitamina B5) e di alcuni estratti vegetali tra cui Tea Tree (un antimicrobico naturale).

Maschera purificante, illumina e rinforza le pelli da normali a grasse. Il carbone attivo Binchotan assorbe energicamente le impurità, mentre lo zolfo stimola il turnover cellulare per garantire una pelle più radiosa.

La formula unisce l’azione esfoliante e uniformante dell’acido mandelico alle proprietà depigmentanti della Posidonia oceanica e dell’estratto di limone.

Questo siero contiene un complesso idratante, anti-age e antipollution che lavora in sinergia con l'acido ialuronico, mentre l'acido mandelico promuove una dolce esfoliazione.

Questi dischetti esfolianti e idratanti, formulati per lasciare la pelle idratata dall’aspetto rinfrescato, sono ideali per quelli più sensibili.

Più delicato degli altri alfa-idrossiacidi, l'acido mandelico penetra nella pelle più lentamente. Va applicato una volta al giorno, preferibilmente la sera.

Credit ph: Pexels.com