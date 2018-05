Pelle luminosa, dalla texture liscia, priva di imperfezioni con i peeling da applicare di sera e tenere in posa tutta la notte

Avete mai provato i peeling viso da tenere in posa tutta la notte?

È proprio questo il momento migliore da dedicare alla bellezza della pelle, per rigenerarla, rinforzarla e levigarla.

Con il passare del tempo, il turn-over cellulare - la capacità della pelle di rigenerarsi - tende a rallentare e la pelle ha più difficoltà a eliminare naturalmente le cellule morte che si accumulano sullo strato più superficiale dell'epidermide, facendo apparire così l'incarnato opaco e spento, con texture ruvida e pori visibili.

Il peeling chimico agisce proprio per stimolare il processo di rinnovamento cellulare e l'eliminazione delle cellule morte, rivelando una pelle più liscia, luminosa, con pori e rughette meno evidenti, più turgida, come rivitalizzata.













Cos'è il peeling?

Il peeling consiste nell'applicazione di un agente chimico (solitamente gli AHA come l'Acido Glicolico e l'Acido Mandelico e i BHA come l'Acido Salicilico) da tenere in posa sul viso per alcuni minuti.

Può essere inserito all'interno di una serie di trattamenti da effettuare presso un dermatologo, dove sarà utilizzato in percentuali di acidi più elevate oppure attraverso peeling più blandi da applicare a casa, tenere in posa e rimuovere.

Vi sono inoltre peeling viso notturni, con percentuali di principi attivi inferiori, ma dagli effetti irritanti di gran lunga più bassi, se non inesistenti. Questi ultimi si applicano ogni sera e si presentano sottoforma di siero, crema o lozione preparatrice, da lasciare agire tutta la notte. Devono sempre essere risciacquati il mattino seguente e sarà fondamentale usare un SPF elevato durante la giornata.





Il trattamento dall'intensità progressiva da lasciare in posa tutta la notte è diviso in due fasi. La prima, dalla texture liquida, contiene AHA-acidi della frutta ed estratto di buccia di quinoa e si applica per le prime 14 notti. Per le successive si utilizza invece la fase 2 che contiene Acido Salicilico e Acido Glicolico.





Il potere rinnovatore è racchiuso all'interno della crema viso da applicare di sera. Arricchita da un cocktail di 6 idrossi-acidi (AHA e BHA) svolge un'azione peeling delicata, notte dopo notte.









Mima l'effetto dei peeling chimici, utilizzando ingredienti naturali come gli enzimi di zucca fermentati. Il risultato? L'azione esfoliante mantiene tutta la sua efficacia, senza irritare le pelli più sensibili.





Il peeling anti-age notturno dall'azione delicata stimola l'esfoliazione della pelle e migliora il colorito cutaneo, grazie all'estratto del guscio esterno della quinoa.





Rinnova la superficie della pelle, senza causare irritazioni, mentre idrata e rinforza la barriera cutanea. Contiene un composto al 25% di Idrossietil Urea e Acido Amminosolfonico, Acido Ialuronico e Kombucha.





Contiene una combinazione di AHA all'11%, il complesso Liss Process, polvere di diamante e un mix di ingredienti idratanti per svolgere un'azione levigante durante la notte. Si applica come una normale crema viso e ha una texture ricca e avvolgente.





È un trattamento esfoliante preparatore, da applicare sul viso con un dischetto di cotone prima della crema notte. Nella sua formula sono contenuti Acido Glicolico, Hepes, estratti attivi naturali e Acqua Termale Mineralizzante di Vichy.

Studiato per soddisfare le esigenze purificanti e lenitive delle pelli con imperfezioni, leviga e affina la grana della pelle, mentre regola il sebo e limita la formazione di imperfezioni. Con Acido Glicolico e Acido D-Pantotenico.





Un vero e proprio facial notturno da applicare da solo, dopo il siero o prima della crema idratante. Esfolia la pelle grazie agli acidi di frutti tropicali, mentre la rimpolpa e la energizza.





Il peeling specifico per eliminare la pigmentazione superficiale. Esfolia e accelera la scomparsa di macchie brune, grazie al brevetto Lumiwhite+, arricchito con Acido Citrico al 10%.