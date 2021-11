Stimolano la rigenerazione della pelle che appare subito più luminosa: scoprite perché inserire gli esfolianti viso nella vostra skincare routine!

Rimuovono le cellule morte contrastando il colorito spento (soprattutto in questo periodo dell'anno) e rendono la pelle più ricettiva ai trattamenti skincare successivi: gli esfolianti viso sono i prodotti che non possono mancare nella beauty routine autunnale. Ma come usarli e quali scegliere? Ve lo raccontiamo in questo articolo!

Esfoliazione significato: perché è importante per la pelle del viso

L’esfoliazione non è altro che un trattamento estetico che permette la rimozione del primo strato di cute. Oltre a eliminare le cellule morte, l'esfoliazione garantisce una detersione più profonda togliendo anche i residui di make-up e inquinamento. Non solo. Se fatta correttamente e con i prodotti giusti, l’esfoliazione aiuta anche a stimolare la produzione di collagene (rallentando il processo di invecchiamento) e il turnover cellulare.

Turnover cellulare: ecco come funziona

Le cellule della nostra pelle seguono un ciclo vitale di continuo rinnovamento che parte dal derma fino alla superficie della pelle: è il turnover cellulare. Una volta arrivata nello strato più esterno, dove forma una barriera protettiva, la cellula comincia a invecchiare donando alla pelle un aspetto spento e opaco. Con l'avanzare dell'età il processo di turnover piano piano rallenta: è quindi consigliato stimolarlo con prodotti ad hoc ovvero con gli esfolianti, che si dividono in due categorie (saltate al prossimo paragrafo per scoprile).

Esfoliante chimico viso vs esfoliante meccanico: di quale tipo di esfoliazione parliamo?

L'esfoliazione chimica si ottiene utilizzando acidi esfolianti come il glicolico, il mandelico, il salicilico o il lattico, tutte sostanze che stimolano il turn-over cellulare e che sono solitamente utilizzate per la skincare routine serale. Sinonimo di esfoliazione chimica è il peeling. Spesso effettuato in centri specializzati, in realtà oggi il peeling è diventato anche un trattamento domiciliare easy-to-do. L'esfoliazione meccanica, invece, include i più classici gommage e scrub. Applicati sul viso, grazie alla presenza di microgranuli o piccole particelle, liberano la pelle dai residui di sporco e make-up riattivando la microcircolazione. I microgranuli possono avere dimensioni diversi e, questo, porterà a un impatto più o meno forte sulla cute del viso. Chi ha una pelle sensibile, preferirà il gommage che unisce l'esfoliazione all'azione idratante e lenitiva di balsami o creme viso più corpose e ricche.

Come e quando usare gli esfolianti viso

Gli esfolianti vanno applicati sulla pelle umida dopo la detersione o al posto del normale detergente, un paio di volte a settimana in caso di esfolianti meccanici (scrub e gommage), una volta ogni due settimane (o una volta a settimana) nel caso di esfolianti chimici. Attenzione! Dopo l'esfoliazione chimica è sempre bene proteggere la pelle con un fattore di protezione solare SPF mai inferiore a 20.

Esfoliante viso migliori

In cerca del prodotto giusto per voi? Date un occhio alla selezione dei migliori esfolianti viso del momento.

Grazie alla sua formula in gel, esfolia, purifica e migliora la texture della pelle lasciandola morbida e luminosa.

Formulato con Acido Glicolico Puro al 10%, grazie alla sua capacità naturalmente esfoliante, accelera il turnover della pelle donandole un aspetto levigato e pori visibilmente ridotti.

Svolge una tripla azione grazie alla sinergia di ingredienti quali le particelle di nocciolo di oliva, la polvere di nocciolo di mandorla e la polvere di quarzo. Rimuove delicatamente le cellule morte, leviga l’epidermide, elimina le impurità e stimola il rinnovamento cellulare.

Tonico esfoliante, rimuove le cellule morte e dona luminosità all’incarnato.

Questi dischi rimuovono lo sporco, il trucco, le impurità e i residui di protezione solare da tutti i tipi di pelle, anche da quelle sensibili. La sua formula a base di estratti di cavolo e moringa fornisce antiossidanti che lasciano la pelle morbida, liscia e luminosa.

Con Pomelo della Corsica, AHA e acidi di frutta, elimina le cellule morte con delicatezza e ripristina la luminosità e l’omogeneità della pelle.

Esercita un'esfoliazione meccanica grazie alle sfere di perlite micro leviganti e un’esfoliazione enzimatica con proteasi. In più, è anche una maschera ossigenante che veicola ossigeno migliorando la respirazione cellulare.

Tonico esfoliante, va applicato con un dischetto di cotone. Esercita un'azione rassodante uniformando la pelle del viso.

Credit ph: Pexels.com, Mondadoriphoto