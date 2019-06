Un programma in 5 step per ridurre l’aspetto oleoso e l’acne. Problema avuto dal fondatore stesso del marchio, questa linea è pensata proprio per chi soffra di acne anche in età adulta; il mix all’interno è composto da tè verde, eucalipto, alghe ed estratti di muschio che consentono di ridurre l’eccesso di sebo, di purificare in profondità senza però seccare, e di disintossicare.