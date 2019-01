Non vi siete mai accostate all'esfoliazione chimica per la paura che gli acidi potessero essere troppo aggressivi sulla vostra pelle? Arriva una nuova generazione di prodotti adatti anche alle pelli più intolleranti



È difficile fare a meno dell'esfoliazione chimica, una volta che la si è provata.

Ottenere una pelle così levigata, luminosa, priva di imperfezioni e discromie è il l'obiettivo di tutte, per cui siamo disposte a scendere a qualche compromesso.

Nel caso dell'acido glicolico e dei retinoidi, in particolare, irritazione, arrossamenti e ipersensibilizzazione sono le controindicazioni a cui molto spesso andiamo incontro.

Ma c'è una buona notizia. Sta prendendo sempre più campo una nuova generazione di esfolianti chimici che riducono al minimo il rischio di irritazioni.

Sono prodotti a base di enzimi naturali e poli-idrossiacidi (PHA) come il gluconolattone e l'acido lactobionico.

Anche per chi non vuole proprio rinunciare ai cari vecchi AHA, non mancano le opzioni a base di acido malico o acido mandelico, molto meno irritanti rispetto all'acido glicolico.

Resta però la raccomandazione di utilizzarli la sera e la mattina di applicare sempre una protezione solare per proteggere la pelle dalla fotosensibilizzazione.

Un siero rinnovatore a base di acidi soft, selezionati per non irritare neppure le pelli più sensibili, senza per questo rinunciare all'efficacia. Contiene acido malico, mandelico, tartarico e salicilico, per contrastare impurità e punti neri.



Una crema notte pensata per idratare e rinnovare le pelli più secche, a base di acido lactobionico, per evitare la disidratazione dei "classici" acidi.



Un tonico esfoliante 2in1 specifico per affinare la texture della pelle e ridurre l'aspetto dei pori dilatati, liberandoli dalle impurità e favorendo il turnover cellulare.



Dalla cosmesi coreana arrivano i peeling enzimatici dalla formulazione in gel, questo in particolare contiene tutti estratti naturali per rimuovere le cellule morte in tutta delicatezza.



Un siero esfoliante formulato con ingredienti di origine biologica che stimola il rinnovamento cellulare grazie all'azione di biofenoli e alfa-idrossiacidi di nuova generazione, come l'acido mandelico.



Un altro prodotto di grande tendenza in Corea è il detergente in polvere ad azione esfoliante su base enzimatica. Lascia la pelle pulita a fondo e morbida.



Un attivo concentrato con acido mandelico al 10% e un'aggiunta di acido ialuronico per mantenere la pelle idratata e lenita.





Una crema giorno a base di gluconolattone concentrato al 15% per rinnovare la pelle e ridurre segni d'espressione, imperfezioni e discromie senza seccare la pelle.



Un siero fluido con soli 3 ingredienti ad altissima efficacia: acido lactobionico, gluconolattone e glicerina vegetale, per una massima efficacia senza "sovraccare" la pelle di ingredienti inutili.



Un esfoliante di nuovissima generazione, per un'azione altamente dermocompatibile, a base di gluconolattone e acido ialuronico.



È possibile un'azione rinnovatrice ed esfoliante senza utilizzare nessun tipo di acido? Sì, se si utilizzano probiotici e amminoacidi che svolgono un'azione di precursori degli acidi dermocompatibili.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa