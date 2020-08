Prossime al rientro? Ecco come coccolare la chioma. E se volete darci un taglio...

Il rientro dalle vacanze rappresenta sempre un momento importante. Si fanno i primi bilanci dell'anno e si cerca di portare nella quotidianità, almeno fino a quando possibile, il relax del periodo estivo. Tra le varie “tappe” c'è anche quella che riguarda i capelli: le vacanze estive sono un periodo cruciale per le chiome. Sole, mare, sabbia e cloro non sono alleati di bellezza. Se abbiamo protetto per bene i capelli durante l'esposizione al sole, non dovrebbero esserci particolari problemi. In caso contrario, sarà necessario pensare anche a un programma specifico per i capelli. Partendo, per esempio, da una rinfrescata all'hair cut scegliendo tra i tagli di capelli per il rientro più cool.

Tagli di capelli per il rientro: cosa fare

Ma cosa chiedere al parrucchiere? «Un trattamento intenso per per far riprendere luminosità, morbidezza ed elasticità al capello – dice Matteo Baffetti, hairstylist del salone Davines Vincent Hair & Design di Firenze -. Maschere e trattamenti ricostituenti dalle proprietà nutrienti, ristrutturanti e idratanti, specifici per capelli secchi e sfibrati, sono la soluzione giusta». E il taglio? Nessun dubbio: «Se non sono sufficienti le attenzioni e le cure del rientro, meglio tagliare. Si può anche procedere ad aggiornare l'hair cut già esistente eliminando le punte più sensibilizzate», conclude Baffetti. Ecco per voi una carrellata di 10 tagli capelli per il rientro con tutti i beauty tips degli esperti.

Routine a casa e capelli corti

Al ritorno dalle vacanze, massima cura per i capelli! Shampoo, conditioner e maschere dalla formulazione ultra nutriente per rimediare ai danni arrecati dal sole. Lunghezze mosse? Optate per un hair cut corto ma non troppo.

Ciuffo over

In alcuni casi, quando la chioma è rovinata, potrebbe essere necessario un trattamento che apporti massima idratazione lavorando sull'effetto liscio per un taglio corto o per un bob very short.

Schiariture sui tagli di capelli per il rientro

Volete mantenere i riflessi che il sole ha creato sui vostri capelli? Optate per delle schiariture o per un balayage. Magari usando un prodotto gloss che ravvivi la luminosità.

In punta

Non è necessario optare per un hair cut radicale. Basta tagliare le punte e rafforzare le lunghezze con prodotti idratanti.

Anti effetto-crespo

Quando la chioma è molto rovinata, potrebbe essere necessario un trattamento specifico con cheratina che ristruttura totalmente le lunghezze. Fateci un pensiero, anche se volete provare un caschetto: lo rende più facile da gestire.

Balayage rosso

Gli esperti concordando: approfittate del colore che avete preso al mare quando tornate dalle vacanze. Potete mantenere la schiaritura con un prodotto ad hoc e pensare successivamente a una tinta, una volta svaniti gli effetti dell'acqua di mare. La soluzione è quindi «riprendere il colore sfruttando le schiariture naturali ottenute dal sole, tonalizzandole e lucidandole senza coprirle».

Taglio scalato

Se avete le punte molto rovinate e volete rivoluzionare il vostro stile, optate per uno short hair cut con schiariture di biondo dalle tonalità diverse.

Viva il mosso

Volete portare con voi il look wavy dell'estate? Asciugate i capelli, fate una treccia e lasciatela in posa una notte intera. Regolate il taglio, invece, preferendo un long bob.

Scalature

Per dare più movimento alla chioma, niente di meglio che giocare con il colore (più chiaro verso le punte, più scuro verso la radice) e scegliere un taglio scalato medio lungo.

Tutte in riga

Per chi ama l'ordine: passare dal taglio lungo al medio e dividere la chioma in due sezione. Facile, chic e anche versatile.

