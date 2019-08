Cercate dei trattamenti intensivi per i capelli post vacanze? Le maschere sono il top per le chiome secche dopo giorni di mare, piscina e vita all'aria aperta

Disidratati, secchi, opachi, spenti? Il rientro dalla vacanze per i capelli non è proprio il momento migliore dell’anno.

Sole, cloro, salsedine, vento e vita all’aria aperta mettono infatti a dura prova sia il fusto, che appare così arido e poco luminoso, sia la cute che diventa più secca. La soluzione? Una maschera nutriente e idratante per una super coccola alla chioma. Tra gli ingredienti su cui dovrete puntare burri, miele, oli e fango, che riequilibrano i capelli secchi.



Abbiamo selezionato 12 maschere top: scoprite quale fa al caso vostro.

Damage Rerairing & Rehydrating Leave-in Treatment, Kiehl’s

Senza risciacquo, questo trattamento aiuta a reidratare, rinforzare e rendere più liscia la fibra capillare dopo che è stata messa a dura prova in estate. Così facendo, i capelli risultano più elastici e sani.

Nurturing Conditioner, Aēsop

Un conditioner che si comporta come una maschera: si tratta infatti di un vero e proprio trattamento nutriente a base di vitamina E e burro di karitè per idratare. Specifico per i capelli secchi, stressati e trattati, profuma di menta, erba e noce.

Maschera Rivitalizzante al Fango, Alma K

Molto ricca, agisce su fusto e cuoio capelluto liberando dalle impurità e tenendo sotto controllo l’oleosità in eccesso. L’ingrediente segreto è il fango del Mar Morto che aiuta a riequilibrare i capelli provati.

Nutri Protein, Dercos Vichy

All’interno la quinoa e un filtro UV ideali per i capelli più secchi e che hanno bisogno di un trattamento super nutriente.

Maschera Illuminante Rivitalizzante- Arancio, Apivita

Trattamento intensivo, aiuta a idratare e a nutrire il capello grazie alla presenza di oli essenziali di arancio, limone e pompelmo. All’interno anche il miele e l’olio d’oliva che lasciano il capello più morbido.

Masque Hydra Active, Frank Provost

Gli estratti di alghe minerali sono gli ingredienti protagonisti di questa maschera scelti perchè aiutano a idratare e nutrite la fibra così da rendere il capello più forte.

Urban Care Oil Therapy, Jean Louis David

Si lascia in posa ed è adatta per chi ha bisogno di ritrovare luminosità e protezione dopo un periodo di forte stress.

Maschera all’Olio di Cocco e Fiore di Ylang-Ylang, Love Beauty and Planet

Marchio completamente green, vegano e bio, con flaconi 100% riciclati, Love Beauty and Planet pensa al corpo, ai capelli e anche all'ambiente con una linea di prodotti naturali e a base olistica. La maschera è nutriente e riparatrice, aiuta a prevenire le doppie punte e a mantenere il fusto morbido e sano.

Hydrate Mask, System Professional

All’interno contiene un altissimo tasso idratante così da mantenere la chioma sempre elastica e pettinabile, perfetto quindi se continuano a formarsi nodi e per i capelli ricci. Si applica dopo il lavaggio con l’apposito pennello e la si lascia in posa per 5 minuti.

Maschera 60sec Treatment, Goldwell Dualsenses

Pensata per i capelli privi di forza, l’ingrediente segreto di questa maschera è l’olio di noce di kukui, l’albero nazionale delle Hawaii famoso per il suo potere altamente idratante. Senza appesantire cute e fusto, rende il capello più morbido.

Maschera Intensiva Rigenerante, My Hair

All’interno la cheratina aiuta a ridensificare i capelli mentre l’estratto di cellule staminali del lillà svolge un’azione rivitalizzante; infine le proteine del grano rinforzano e donano nutrimento ai capelli fragili e danneggiati dall’ambiente.

Maschera 2 in 1 Reparation, Yves Rocher

La maschera fa parte della nuova linea Riparazione a base di olio di jojoba e agave ed è pensata per i capelli più fragili e che si spezzano rendendoli 20 volte più resistenti.