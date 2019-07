Volete scoprire come prendervi cura della vostra chioma durante le vacanze al mare? Seguite tutti i nostri consigli

L'estate al mare è il momento più stressante per i vostri capelli, lo sapevate? Le radiazioni UV, la salsedine, la sabbia, il vento sono i nemici principali di una chioma sana, morbida e splendente.

Così, per quanto ci sentiamo rigenerate dopo le meritate vacanze, i nostri capelli finiscono per passare il loro momento peggiore.

Per limitare i danni ed evitare di ritrovarvi al rientro con una chioma stopposa, secca e sciupata, seguite i nostri consigli per prendervi cura al meglio dei vostri capelli al mare, con qualche attenzione particolare e qualche coccola in più.





1. Proteggete i capelli con una barriera fisica

Per combattere la disidratazione causata dai raggi UV, la soluzione migliore è ricorrere a una protezione fisica, come un maxi cappello o un foulard. Il vantaggio in più? In spiaggia sarete le più stilose.



2. Applicate un prodotto protettivo contro i raggi UV

Se invece volete sfoggiare la vostra chioma in libertà, non dimenticate di vaporizzare sui capelli uno spray protettivo ad hoc, ad azione condizionante, schermante e con un leggero fattore di protezione solare.



3. Lavate i capelli con acqua dolce dopo il bagno

La salsedine inaridisce i capelli e li rende simili alla stoppa. Lavateli con cura dopo ogni bagno, scegliendo uno shampoo super delicato per non stressare ulteriormente la chioma.



4. Applicate un olio nutriente prima del bagno

Rinforzerà la barriera lipidica naturale del capelli facendo da schermo, evitando che i capelli si impregnino troppo di acqua (e sale).



5. Lasciate a casa phon e piastra

In estate i vostri capelli sono già sottoposti a molti fattori di stress! Evitate di aggiungere ulteriori danni con un calore eccessivo e lasciateli liberi di asciugare naturalmente.



6. Alla sera applicate una maschera ad azione urto

Dopo una giornata passata in spiaggia, la sera è il momento giusto per regalarsi una coccola in più. Applicate una maschera super nutriente per rimettere in sesto i capelli in tempi record.



7. Convertitevi al co-washing

Avete mai provato a lavare i capelli solo con il balsamo? È la soluzione che fa per voi se i vostri capelli sono diventati molto deboli e rovinati. Prendete una pausa dai tensioattivi aggressivi e - almeno per le vacanze - affidatevi ai cleansing conditioner.



Credits Ph.: Pexels