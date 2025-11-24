Trending now: i capelli arcobaleno sfumato melted rainbow sono la svolta
E' il momento di dare una svolta al proprio hair look con i capelli arcobaleno sfumato. I melted rainbow hair rappresentano un sogno tricologico realizzato dedicato alle persone che amano sperimentare con colori fuori dagli schemi.
Hot on social, questo tipo di look è morbido e sfumato, originale e, in poche parole, semplicemente spettacolare. Proposto da diversi hairstylist online, conquista con sfumature apparentemente casuali costruite ad arte, con cura e precisione.
Questo tipo di colore gioca prevalentemente con nuance pastello stratificate e sfumate per creare dimensione e conferire al look un aspetto sognante. Futurista e chic, può interessare tutta la capigliatura, oppure, in alternativa, può movimentare una base al naturale.
I look capelli arcobaleno melted rainbow da provare adesso
Vi piacerebbe sfoggiare questo colore di capelli originale? Scorrete la nostra lista e scegliete il vostro look preferito.
1. Capelli arcobaleno sullo shag di tendenza
2. Sfumature glaciali sussurrate per un taglio glam in stile 70's
3. Hairlook sfumato in toni gioiello firmato Joico
4. Hidden rainbow hair: l'effetto sfumato arcobaleno pastello è nascosto e chic
5. Mullet corto con sfumature di colore decise
6. Blend pastello a bande per un look capelli "unicorn style"
7. Capelli effetto zucchero filato con giochi di colori pastello rosa, giallo, viola e fucsia
8. Look capelli melted rainbow hair pastello, leggero ed etereo
9. Capelli arcobaleno sfumato su base bionda al naturale
10. Base castano naturale e giochi di colore sfumato in nuance fredde viola, blu e azzurro
