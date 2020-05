Colorazione dal risultato naturale, il balayage dona luminosità a tutte le nuance natuali, soprattutto al castano. Il vantaggio? Una bassissima manutenzione, facile anche da casa

Effetto “baciate dal sole” per chiome che profumano d’estate. Il balayage è tra le tecniche di colorazione più richieste perché richiede in generale poca manutenzione oltre ad adattarsi a qualsiasi base di partenza.

Grazia.it ne ha parlato con Fabrizio e Pierluigi Pecoraro, Global Fashion Ambassadors L’Oréal Professionnel.

Balayage= contouring: è giusto?



Si, al pari del contouring del make up, il balayage crea proprio lo stesso risultato sul viso, esaltandone la forma. Non solo, poi ovviamente fa risaltare ancora di più il taglio. Il suo punto di forza è che le schiariture verticali sono effettuate a mano libera per cui si riescono a distribuire nei punti strategici. Infine, è adatto a qualsiasi lunghezza.

I suoi PRO rispetto alla classica tinta?



Possiamo dire che a differenza della classica colorazione non coinvolge tutta la testa ma si concentra in punti ben precisi. L’obiettivo è creare dei contrasti di luci ed ombre molto naturali. Inoltre, da non sottovalutare nei momenti in cui non si può andare dal parrucchiere, questa tecnica non crea l’effetto ricrescita, per cui la testa è “sempre in ordine”.

Ed è adatta a tutti i tipi di capelli…



Sì, assolutamente. Proprio perché che si esegue a mano libera, quindi molto personalizzata.

Quali sono le tonalità che donano e fanno risaltare meglio il castano?



Le tonalità più belle e consigliate sui castani possono spaziare dal caramello al nocciolato, se vogliamo avere un effetto più caldo. I trend del momento sono i colori freddi che creano un certo contrasto con la base calda. Altra tendenza molto forte è quella del Glow Effect, come nel make up e nello skincare, ricercare anche nell’hair color la luminosità con effetti trasducenti e brillanti. Per ottenere questo si mimano tra loro nuances differenti così da ottenere nuove tecniche di balayage.

Manutenzione, soprattutto a casa. Cosa fare?



Prima di tutto bisogna dire che per avere un balayage sempre bello è luminoso si dovrebbe fare un refresh ogni 20 giorni circa. Detto ciò, comunque prendendosene cura l’effetto resta comunque molto bello. Per questo è consigliato usare prodotti specifici che comprendono anche lo step in più della maschera che solitamente viene bypassato dalle donne. In questo caso invece è necessario perché, oltre a mantenere vivo il colore, aiuta l’idratazione del fusto.