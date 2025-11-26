Questo è il trattamento che ridona luce ai capelli (senza rovinarli)
I capelli raccontano molto di noi: sono un vero e proprio biglietto da visita, capaci di trasmettere stile, personalità e cura di sé. Ma cosa succede quando una tinta non va come sperato, o quando un colore che amavamo ora ci ha stancato? La risposta arriva dal decapaggio capelli, un trattamento che pulisce la chioma dai pigmenti artificiali e restituisce luce e naturalezza. Se volete rinnovare il vostro colore senza stressare troppo la chioma, il decapaggio è la soluzione ideale. Si tratta di un metodo di schiaritura che agisce sui capelli, naturali o tinti, rendendoli più chiari di uno o più toni rispetto alla base, eliminando al contempo residui di pigmenti artificiali o ossidati. “Non si tratta di schiarire aggressivamente, ma di donare freschezza e movimento ai capelli”, spiegano gli esperti, ricordando che, pur essendo delicato rispetto alla decolorazione, il decapaggio resta un trattamento chimico che richiede attenzione nella scelta dei prodotti e nella loro applicazione. Ogni capello reagisce in modo diverso, e per ottenere un risultato naturale e uniforme è fondamentale valutare lunghezza, spessore e storia del colore, affidandosi a mani esperte.
Decapaggio vs decolorazione
Spesso confuso con la decolorazione, il decapaggio si distingue per la sua delicatezza. La decolorazione apre le squame del capello e rimuove pigmento naturale e artificiale, aggredendo la fibra in profondità. Il decapaggio, invece, interviene solo sui pigmenti artificiali, dissolvendo i residui delle tinture senza intaccare il colore naturale del fusto. Questo lo rende ideale per chi desidera cambiare look senza compromettere la salute dei capelli e per chi vuole passare da tonalità scure a nuance più chiare o naturali, preparando la chioma a nuove colorazioni. Il decappaggio, infatti, può essere modulato nella sua intensità: si può optare per un decapaggio leggero che schiarisce le lunghezze di uno o due toni, oppure optare per un decapaggio più deciso, se l'obiettivo è una rimozione quasi totale del pigmento artificiale. Talvolta, soprattutto su rossi e neri, sono necessarie più sedute per ottenere un risultato uniforme e senza riflessi indesiderati, con eventuale ricorso a tonalizzanti o pigmenti puri per completare il lavoro.
Decapaggio fai da te: rischi e regole
Lo abbiamo già detto: questa tecnica non si presta al fai da te. Se però decidete di provarla a casa, ci sono alcuni punti fondamentali da conoscere. Prodotti come la polvere decolorante blu e l’ossigeno a 20 volumi vanno miscelati con precisione, rispettando scrupolosamente tempi di posa e dosaggi indicati. Le schiariture più leggere possono richiedere pochi minuti, mentre interventi più intensi possono arrivare fino a trenta o trentacinque minuti. Qualsiasi errore nella quantità di prodotto o nei tempi di applicazione rischia di compromettere la chioma e irritare la cute, trasformando il desiderio di rinnovamento in un vero problema. Per questo, affidarsi a un salone resta la scelta più sicura ed efficace. I costi del trattamento variano generalmente dai 50 ai 200 euro, a seconda dello stato dei capelli e dell’intensità del decapaggio.
Cura post-trattamento
Nonostante sia meno aggressivo della decolorazione, il decapaggio è comunque un trattamento invasivo: i capelli possono apparire sfibrati, opachi o indeboliti. La cura dopo il trattamento è fondamentale: maschere rigeneranti, oli nutrienti e shampoo delicati aiutano a ristabilire morbidezza e brillantezza. In questa fase, è importante evitare ulteriori colorazioni aggressive e seguire una routine di haircare attenta, completata da un’alimentazione equilibrata e da un’idratazione adeguata. Indecise su cosa inserire nella hair care routine? Vi diamo una mano noi.
Garnier ULTRA DOLCE Shampoo Delicato D'Avena
Wella Professionals Olio per capelli rivelatore di luce Oil Reflections
Aussie SOS Maschera Idratante per Capelli & Cute Supercharged Hydration
Wella Professionals Fusion Intense Repair Mask
Omia Maschera Per Capelli Eco Bio Con Olio di Macadamia
Revlon Orofluido Precious Argan Oil Elixir
Bionike Defence Hair Olio Shampoo Extra Delicato Lavaggi Frequenti
