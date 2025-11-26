Dalla correzione delle tinte sbagliate alla preparazione a nuove nuance, ecco tutto quello che c’è da sapere sul decapaggio

I capelli raccontano molto di noi: sono un vero e proprio biglietto da visita, capaci di trasmettere stile, personalità e cura di sé. Ma cosa succede quando una tinta non va come sperato, o quando un colore che amavamo ora ci ha stancato? La risposta arriva dal decapaggio capelli, un trattamento che pulisce la chioma dai pigmenti artificiali e restituisce luce e naturalezza. Se volete rinnovare il vostro colore senza stressare troppo la chioma, il decapaggio è la soluzione ideale. Si tratta di un metodo di schiaritura che agisce sui capelli, naturali o tinti, rendendoli più chiari di uno o più toni rispetto alla base, eliminando al contempo residui di pigmenti artificiali o ossidati. “Non si tratta di schiarire aggressivamente, ma di donare freschezza e movimento ai capelli”, spiegano gli esperti, ricordando che, pur essendo delicato rispetto alla decolorazione, il decapaggio resta un trattamento chimico che richiede attenzione nella scelta dei prodotti e nella loro applicazione. Ogni capello reagisce in modo diverso, e per ottenere un risultato naturale e uniforme è fondamentale valutare lunghezza, spessore e storia del colore, affidandosi a mani esperte.

Decapaggio vs decolorazione

Spesso confuso con la decolorazione, il decapaggio si distingue per la sua delicatezza. La decolorazione apre le squame del capello e rimuove pigmento naturale e artificiale, aggredendo la fibra in profondità. Il decapaggio, invece, interviene solo sui pigmenti artificiali, dissolvendo i residui delle tinture senza intaccare il colore naturale del fusto. Questo lo rende ideale per chi desidera cambiare look senza compromettere la salute dei capelli e per chi vuole passare da tonalità scure a nuance più chiare o naturali, preparando la chioma a nuove colorazioni. Il decappaggio, infatti, può essere modulato nella sua intensità: si può optare per un decapaggio leggero che schiarisce le lunghezze di uno o due toni, oppure optare per un decapaggio più deciso, se l'obiettivo è una rimozione quasi totale del pigmento artificiale. Talvolta, soprattutto su rossi e neri, sono necessarie più sedute per ottenere un risultato uniforme e senza riflessi indesiderati, con eventuale ricorso a tonalizzanti o pigmenti puri per completare il lavoro.

Decapaggio fai da te: rischi e regole

Lo abbiamo già detto: questa tecnica non si presta al fai da te. Se però decidete di provarla a casa, ci sono alcuni punti fondamentali da conoscere. Prodotti come la polvere decolorante blu e l’ossigeno a 20 volumi vanno miscelati con precisione, rispettando scrupolosamente tempi di posa e dosaggi indicati. Le schiariture più leggere possono richiedere pochi minuti, mentre interventi più intensi possono arrivare fino a trenta o trentacinque minuti. Qualsiasi errore nella quantità di prodotto o nei tempi di applicazione rischia di compromettere la chioma e irritare la cute, trasformando il desiderio di rinnovamento in un vero problema. Per questo, affidarsi a un salone resta la scelta più sicura ed efficace. I costi del trattamento variano generalmente dai 50 ai 200 euro, a seconda dello stato dei capelli e dell’intensità del decapaggio.

Cura post-trattamento

Nonostante sia meno aggressivo della decolorazione, il decapaggio è comunque un trattamento invasivo: i capelli possono apparire sfibrati, opachi o indeboliti. La cura dopo il trattamento è fondamentale: maschere rigeneranti, oli nutrienti e shampoo delicati aiutano a ristabilire morbidezza e brillantezza. In questa fase, è importante evitare ulteriori colorazioni aggressive e seguire una routine di haircare attenta, completata da un’alimentazione equilibrata e da un’idratazione adeguata. Indecise su cosa inserire nella hair care routine? Vi diamo una mano noi.

Credit ph: GettyImages