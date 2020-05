Siete a dieta ma non riuscite a perdere peso? Probabilmente il motivo del "Non riesco a dimagrire" dipende da uno o più di questi motivi: ecco cosa fare

"Non riesco a dimagrire" è un'espressione che ci ritroviamo a pensare sempre più spesso crescendo, quando il metabolismo non è più quello dei 20 anni e nonostante si stia attenti a ciò che si mangia sembra che ogni sforzo di riveli vano.

I motivi, al netto del metabolismo a cui si accennava, sono quasi sempre gli stessi, ma hanno tutti anche una soluzione.

Capita infatti molto spesso di arrivare a uno “stallo” di peso per cui non c’è verso di vedere l’ago della bilancia scendere ma per sbloccare la situazione basta capire qual è il problema di base.

"Non riesco a dimagrire": 10 motivi possibili

Dormire poco e male fa ingrassare

Il sonno è fondamentale nel calo ponderale di peso perché regola la produzione di leptina, l’ormone della fame e della sazietà.

È importantissimo dormire almeno 6 ore di seguito, innanzitutto per riposare la mente ma anche per dimagrire in maniera soddisfacente.

Andare a letto presto assicura una buona qualità del sonno e ne aumenta anche la quantità, ovviamente.

Non riesco a dimagrire: quando è colpa degli ormoni

Uno squilibrio ormonale può essere la causa di un mancato dimagrimento perché quando la ghiandola tiroidea funziona male (ipotiroidismo) diventa difficile dimagrire e, anche se si mangia poco, si finisce con l’ingrassare.

Quindi è sempre bene tenersi controllate a livello ormonale, consultando il proprio medico curante in caso non riusciate a calare di peso dopo ripetuti sforzi.

Prima di arrivare agli estremismi dei problemi clinici, però, vanno considerati gli sbalzi ormonali legati al ciclo mestruale.

In alcune fasi del ciclo è normale aumentare di peso, ma si tratta di ritenzione idrica che andrà via naturalmente in un paio di giorni.

Lo sconvolgimento del fisico durante la menopausa infine potrebbe essere uno dei fattori per cui si tende a mettere su qualche chilo nonostante si segua una dieta ipocalorica priva di sgarri.

Rivolgetevi sempre al vostro medico che saprà darvi il trattamento ideale innanzitutto per salvaguardare salute e benessere psicofisico, da cui comunque dipende anche la silhouette.

Mangiate in maniera distratta

Quando mangiate controllate lo smartphone oppure guardate la tv?

Sbagliatissimo: consumare cibo mentre si fa dell’altro è una delle cause principali dei chili di troppo.

Innanzitutto perché gli alimenti mangiati risulteranno meno sazianti, come se non ci accorgessimo di mangiarli, quindi dopo poco avremo ancora voglia di mettere qualcosa sotto i denti.

Per combattere il cosiddetto “mangiare per noia” o per nervosismo, provate a seguire la tecnica chiamata “mindful eating”. Si tratta di una buona abitudine che aiuta a mangiare in maniera consapevole, aiutando pure perdere peso.

È più semplice a farsi che a dirsi: basta mangiare senza distrazioni, assaporando ogni boccone, ascoltando attentamente i segnali che il cervello invia quando non si ha più fame.

Numerosi studi hanno dimostrato che mangiare consapevolmente può aiutare a perdere peso e ridurre la tendenza a mangiare con frenesia e in modo incontrollato, ingurgitando enormi quantità di cibo e di calorie.

Il trucco sta nel mangiate senza tv accesa o smartphone sul tavolo; masticare lentamente; soffermarsi sugli odori e sui sapori. Infine quando sopraggiunge la sazietà si deve smettere di mangiare, bevendo un sorso di acqua.

Non riesco a dimagrire: sicuri di aver scelto la dieta giusta?

Non tutte le diete vanno bene per chiunque, deve corrisponde a ritmo di lavoro e di tempo libero, alle preferenze alimentari e ai bisogni nutrizionali.

Diminuire le calorie è il primo passo però non si deve assolutamente dire addio a nessun nutriente altrimenti la dieta sarebbe squilibrata.

Proprio questo squilibrio è quello che fa suonare un campanello d’allarme che induce il nostro corpo a trattenere il più possibile le riserve di grasso, come se fossimo nel mezzo di una carestia. Si tratta di istinto alla sopravvivenza, innato in noi come in qualsiasi altro essere vivente.

La dieta da seguire deve apportare ogni giorno la giusta quantità di carboidrati (che danno l’energia necessaria alle attività), proteine (che servono a costruire e rigenerare le cellule) e grassi (indispensabili per molte funzioni metaboliche).

Se volete andare sul sicuro, optate per la dieta mediterranea: mangerete in maniera sana ed equilibrata, godendo inoltre di quella linea tutta curve che il mondo ci invidia.

Non fare sport significa ingrassare prima o poi

Muoversi è fondamentale per bruciare l’energia che abbiamo incamerato mangiando e per eliminare le riserve di adipe.

Non prendere l’ascensore e fare le scale è già il primo passo verso una “remise en forme” ma non basta.

Andare in palestra o in piscina 3 volte a settimana, passeggiare per 30/40 minuti al giorno oppure pedalare in bicicletta per un’ora quotidianamente è ciò che serve per velocizzare il metabolismo e favorire il dimagrimento.

Non riesco a dimagrire: e se non bevessi abbastanza acqua?

Se non bevete abbastanza liquidi, corpo e mente ne risentiranno in maniera molto seria.

È bene bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per aiutare il drenaggio dei liquidi, in più bere fa sentire meno la fame perché il senso di sazietà viene prodotto dall’introduzione di acqua nello stomaco.

Privilegiate l’acqua oligominerale che potete consumare al naturale oppure con tisane e tè in infusione.

Il tè verde è la scelta migliore perché ha un incredibile effetto detox ed è ricco di antiossidanti, quindi si rivela ottimo anche per rallentare l’invecchiamento cellulare.

Lo stress fa aumentare di peso

Ansia e stress non fanno affatto dimagrire, anzi: comportano un aumento di peso con depositi di grasso localizzati nell’addome.

La causa sarebbe la produzione maggiore di cortisolo, l’ormone dello stress che tende a fare assorbire più grasso. Il perché è sempre legato all’istinto di sopravvivenza: il cortisolo tramuta in grasso buona parte di ciò che mangiamo perché il corpo crede che l’ansia dipenda da una situazione critica per cui sarà difficile cibarsi. Quindi corre ai ripari facendo scorta di energie.

Chi tende allo stress ed è di carattere ansioso lotterà con l’aumento di peso finché non risolverà il problema a livello psicologico mentre chi attraversa un periodo molto difficile a livello psicofisico potrebbe notare un sovrappeso momentaneo.

Metabolismo lento? Si può “sbloccare” con qualche trucco

Il metabolismo può rallentare per svariati motivi: abbiamo visto che lo stress incide molto ma anche l’età così come la sperimentazione di numerose diete squilibrate e dunque infruttuose.

Ci sono alcune situazioni per cui l’organismo non ci ascolta più, facendo di testa propria.

In questo caso i modi migliori per ritrovare la “bussola” e tornare all’efficienza metabolica di prima sono due: seguire un’alimentazione sana e fare molto movimento. Fare entrambe le cose vi garantirà uno “sblocco” efficace del metabolismo rallentato.

Ricordatevi che saltare i pasti è l’idea peggiore che possiate avere in materia di metabolismo da sbloccare poiché spesso il rallentamento metabolico dipende proprio dalla mancanza dei 5 pasti giornalieri.

È necessario consumare sempre una colazione abbondante, uno spuntino mattutino, un pranzo sano, una merenda a base di frutta e una cena leggera per essere in linea con una silhouette perfetta ma soprattutto con una salute al top.

Non dimagrite perché siete normopeso

Ci sono poi quei casi in cui non si perde più peso perché non c’è più nulla da perdere.

Il fatto che il vostro obiettivo fosse diverso da ciò che segna la bilancia non vuol dire che si tratti di un fallimento: magari il vostro peso ponderale non può calare ulteriormente perché siete normopeso.

Se avete raggiunto un peso che rientra nella fascia normopeso, l’organismo tenderà a preservare delle riserve di grasso, bloccando l’ago della bilancia.

Nel caso in cui non foste soddisfatti del vostro aspetto, provate a intensificare l’attività fisica.

Magari state mettendo su massa magra, quindi non state ingrassando

Non solo non vedete l’ago della bilancia scendere ma addirittura salire?

Capita, quando si inizia a fare sport con regolarità.

Ma non si tratta di ingrassare, anzi.

Se avete iniziato a fare sport probabilmente state trasformando la massa grassa in massa magra o muscolare, che pesano di più ma rendono la figura più snella (e sana).

Per verificarlo, misuratevi non in chili ma in centimetri: con un metro da sarta, tenete nota della circonferenza di fianchi, cosce e girovita i cui centimetri diminuiranno in caso di aumento di massa magra.