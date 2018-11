Per bruciare più grassi e calorie e perdere peso più facilmente. Ecco le mosse giuste da fare ed evitare per rendere il metabolismo più veloce

Altro che grammi e calorie: i chili di troppo possono dipendere anche dal metabolismo, il meccanismo che se non funziona in modo efficiente fa bruciare meno energia e, di conseguenza, prendere peso.

Una vita sedentaria, lo stress, le abitudini scorrette a tavola possono, infatti, farlo rallentare, favorendo l’accumulo di centimetri in più.

Quando il metabolismo diventa pigro, infatti, l’organismo consuma meno calorie e grassi e tende a prendere peso con più facilità.

Ma cosa fare e cosa, invece, evitare per farlo essere più sprint? Ecco le mosse giuste da provare subito.

Fate sport

Per dare una scossa al metabolismo fate attività fisica.

Lo sport ne favorisce il buon funzionamento e permette di bruciare più grassi e calorie non solo durante l'attività fisica, ma anche dopo.

I muscoli, infatti, anche a riposo consumano più calorie che massa grassa e massa magra.

Questo significa che anche nei giorni in cui non farete sport il vostro metabolismo basale sarà più alto.

Non fate solo cardio

L’allenamento a intervalli, che alterna fasi più intense a fasi di recupero, fa aumentare il metabolismo basale, il consumo di energia a riposo, permettendo di continuare a bruciare anche dopo la fine del training.

Si tratta di un metodo che può essere applicato a diversi tipi di attività come la corsa, la cyclette e a molte altre discipline.

Ma non sottovalutate l'importanza dei pesi. L'attività anaerobica infatti permette di aumentare la massa muscolare, e i muscoli, come dicevamo, sono quelli che poi, anche a riposo, ci permettono di consumare di più.

Non saltate gli spuntini

Concedersi uno spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio permette di mantenere attivo il metabolismo e favorisce il peso forma.

Far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro, infatti, rischia di farlo rallentare e, di conseguenza, fa ingrassare.

Quando l’organismo non riceve cibo per un periodo prolungato tende a bruciare di meno, trasformando in grassi l'energia che dovrebbe consumare.

Non fatevi mancare le proteine

Le proteine contenute in carne, uova, pesce e in molti altri cibi favoriscono la produzione dell’ormone glucagone, che stimola il consumo delle riserve di grassi e favorisce la massa magra.

Oltre a tenere sazi più a lungo.

Non rinunciate ai carboidrati

I carboidrati di cui sono fonte pasta, pane e altri cibi sono un nutriente fondamentale per il buon funzionamento del metabolismo.

Eliminarli dai menù quotidiani non fa dimagrire, ma fa perdere solo massa magra.

L’organismo, infatti, non avendo a disposizione zuccheri per bruciare i grassi, li sottrae dai muscoli, conservando la massa grassa.









Photo Credits: Unsplash