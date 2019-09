Per rendere il metabolismo più veloce si parte dal mattino: ecco 5 cibi da mangiare a colazione per far lavorare meglio l'organismo e dimagrire

La prima colazione è il pasto più importante della giornata perché se è sana ed equilibrata oltre a fornire lo sprint necessario per affrontare gli impegni della giornata, aiuta a mantenere attivo il metabolismo.

Quest’ultimo è il meccanismo che permette di trasformare il cibo ingerito in energia, bruciare calorie ed evitare di accumulare chili in più.

La scelta dei cibi giusti fin dal primo pasto della giornata aiuta infatti a mantenerlo in equilibrio e a non farlo impigrire.

Il primo errore da non fare appena svegli dunque è saltare la colazione: questa cattiva abitudine costringe l’organismo a conservare le riserve di grasso e di conseguenza, ad accumulare con maggiore facilità chili e centimetri.

Per dare una mano al metabolismo occorre invece seguire un’alimentazione equilibrata e varia. A tavola spazio alle proteine, ai carboidrati e ai grassi buoni fin dal primo pasto della giornata. Tutte queste sostanze sono indispensabili per il suo corretto funzionamento. Ma in quali cibi si trovano? E in che quantità abbinarli per ottenere l'effetto desiderato?

Ecco cosa mangiare a colazione per risvegliare il metabolismo e dare una marcia in più alla dieta.

Frutta secca

Mandorle, noci, nocciole e tutta la frutta secca in guscio sono ottime fonti di acidi grassi essenziali.

Si tratta di grassi “buoni” che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo.



Yogurt

Lo yogurt fornisce proteine nobili.

Favoriscono la produzione di glucagone, un ormone che stimola il consumo delle riserve di grassi.



Cereali integrali

Avena, segale e in generale tutti i cereali integrali sono una buona fonte difibre che prolungano la sazietà e riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi nell’organismo.



Assicurano poi carboidrati fondamentali per il buon funzionamento del metabolismo.

Avocado

Questo frutto è ricco di grassi benefici come i preziosi Omega 3 e Omega 6 che sono degli ottimi alleati del buon funzionamento del metabolismo.



Latte

Il latte assicura proteine che favoriscono la produzione dell’ormone glucagone, che stimola il consumo delle riserve di grassi e favorisce la massa magra.





