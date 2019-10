Il sonno è un alleato della linea, aiuta a non cedere agli sgarri e a seguire un'alimentazione più sana. Ecco come e perché dormire bene fa dimagrire

Dormire bene è fondamentale per rimanere in forma. Diversi studi hanno rilevato che il sonno è un ottimo alleato della linea e della dieta. Esiste infatti una stretta relazione tra sonno e produzione degli ormoni che regolano la fame e la sazietà.

Dormire male e meno di 7-8 ore a notte riduce la produzione di leptina, l’ormone della sazietà, favorendo gli attacchi di fame improvvisi e di conseguenza l’accumulo di chili in eccesso.

Ma c’è di più.

Il sonno ha un ruolo importante anche nella regolazione del metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo ingerito in energia e di bruciare calorie.

Dormire bene aiuta ad avere meno fame

Chi dorme poche ore produce maggiori livelli di cortisolo, l’ormone dello stress che stimola la fame e favorisce i picchi di glicemia, il livello degli zuccheri presenti nel sangue che, se non vengono convertiti in energia, si trasformano in adipe.



Dormire diminuisce l’appetito

Chi dorme di più produce meno grelina, un ormone prodotto durante la veglia che è coinvolto nell'attivazione dello stimolo della fame.



Dormire bene aiuta a mangiare in modo più sano

Dormire bene aiuta a ridurre l’assunzione di zuccheri e favorisce un’alimentazione più sana.

Lo ha rilevato uno studio britannico condotto dal King’s College di Londra e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition.





