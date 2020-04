Non esistono alimenti miracolosi che fanno perdere peso, per non ingrassare occorre combinarli nel modo giusto: ecco come abbinare i cibi per dimagrire

Abbinare i cibi nel modo giusto permette di dimagrire (per sempre) senza stare a dieta.

Non esistono infatti cibi dalle proprietà eccezionali che fanno ingrassare né tantomeno dimagrire.

Per dimagrire in modo equilibrato e mantenere i risultati nel tempo è necessario per prima cosa fare attività fisica e seguire una dieta equilibrata e completa di tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno per funzionare al meglio.

Questo significa che in ogni pasto principale della giornata occorre assicurarsi carboidrati, proteine e grassi buoni, che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo e aiutano a regolare l’appetito.

Solo la corretta proporzione di carboidrati, proteine e grassi buoni, infatti, favoriscono la sazietà e aiutano a tenere alla larga gli attacchi di fame improvvisi, responsabili nella stragrande maggioranza dei casi dei chili in eccesso.

Come abbinare i cibi per dimagrire?

Ecco 5 modi diversi per farlo senza rinunciare al gusto.

Kefir e kiwi

Questo abbinamento assicura probiotici e prebiotici che favoriscono la proliferazione dei batteri buoni che mantengono in equilibrio la flora intestinale, indispensabile per mantenersi in forma e in salute.

Il kefir inoltre è una buona fonte di proteine complete che favoriscono la salute di muscoli. Apporta inoltre calcio, un minerale indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo.

Il kiwi ricco di vitamina C ne facilita l’assorbimento da parte dell’organismo.

Salmone, spinaci e pane integrale

Il salmone è una buona fonte di acidi grassi essenziali Omega 3 e proteine, che favoriscono il senso di sazietà.

Gli spinaci invece sono una buona fonte di vitamine del gruppo B. Sono ricchi in particolare di vitamina B6, B9 e B12 coinvolte nel metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo ingerito in energia da bruciare.

Il pane integrale apporta carboidrati complessi e fibre che danno energia in modo lento all’organismo.

Riso integrale, pollo e rucola

La carne di pollo è una fonte di tutti gli aminoacidi essenziali. Tra questi spicca il triptofano, precursore della serotonina, l’ormone che regola l’umore e la sazietà.

La rucola è invece ricca di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale. Rallentano inoltre l’assorbimento degli zuccheri prolungando il senso di sazietà.

Il riso integrale apporta carboidrati complessi a lento rilascio e fibre, che aiutano a modulare meglio l’insulina, l’ormone che regola la fame.

Segale e lenticchie

I cereali integrali abbinati ai legumi apportano proteine simili a quelle della carne.

Apportano poi fibre e carboidrati complessi, che rilasciano energia all’organismo in modo lento.

Sono inoltre fonte di vitamine del gruppo B, coinvolte nella produzione degli ormoni che regolano la sazietà e nel metabolismo di grassi, proteine e carboidrati.

Uova, lattuga e pane integrale

Le uova assicurano tirosina, un aminoacido precursore della dopamina, che aiuta a sentirsi più motivati. Forniscono poi proteine e grassi “buoni” che hanno un buon effetto saziante.

La lattuga invece è ricca di acqua, potassio e magnesio che favoriscono la diuresi. Inoltre è fonte di fibre che regolano il transito intestinale. Fornisce poi tante sostanze antiossidanti che agevolano lo smaltimento delle tossine in eccesso.

Photo Credits: Unsplash