La risposta alla domanda Perché non dimagrisco spesso sta in uno di questi 5 errori, che sembrano buone idee e invece portano il risultato contrario

Diete dimagranti, chi non ne ha provata almeno una nella vita? Eppure, se pensate che per perdere i chili in più sia necessario mettersi a tutti i costi a stecchetto dovrete ricredervi.

Perdere peso non dipende solo dalle calorie e dalle quantità, ma anche dagli stili di vita che si adottano.

Spesso a ostacolare la perdita dei chili in più e favorirne al contrario l’accumulo soprattutto nei punti critici sono gli errori che si commettono.

Per esempio, diete troppo rigide basate su privazioni e rinunce drastiche non fanno dimagrire, anzi hanno l’effetto contrario: sono difficili da seguire e di conseguenza sono destinate dopo poco tempo a fallire.

Inoltre, spingono il corpo a consumare meno energia e di conseguenza ad accumulare chili in più.

Ecco allora 5 errori che non vi fanno perdere peso da evitare.

(Continua dopo la foto)

Saltate i pasti

Far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro fa rallentare il metabolismo.

Quando l’organismo non riceve cibo per un periodo prolungato tende a bruciare di meno, trasformando in grassi l’energia che dovrebbe bruciare.

Mangiate velocemente

Consumare i pasti di fretta ha un doppio svantaggio: favorisce il gonfiore e fa lievitare la pancia, rallentando la digestione.

Inoltre, spinge a mangiare maggiori quantità di cibo: i segnali di sazietà e di conseguenza di stop arrivano al cervello dopo circa venti minuti dal pasto.

Se questo dura meno, il rischio è di mangiare di più.

Dormite poco e male

Durante il sonno l’organismo produce melatonina, un ormone che regola l’orologio interno, coinvolto a sua volta nel buon funzionamento del metabolismo.

La mancanza di riposo facilita, poi, il rilascio di grelina, l’ormone dell’appetito e riduce quello di leptina, l’ormone della sazietà, favorendo la sensazione di fame che spinge a mangiare di più.

Siete super stressate

Lo stress favorisce la produzione dell’ormone cortisolo, che tende a far abbassare l’efficienza del metabolismo basale, cioè il dispendio di energia che si consuma a riposo per le funzioni vitali dell’organismo e di conseguenza fa accumulare chili in più.

Avete eliminato i carboidrati

Pasta, pane e altri cibi fonte di carboidrati sono un nutriente fondamentale per il buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che consente di bruciare calorie e grassi.

Eliminarli dai menù quotidiani non fa dimagrire, ma favorisce la perdita della massa magra.

L'organismo, infatti, non trovando più zuccheri a disposizione per bruciare i grassi, li sottrae dai muscoli.









Photo Credits: Unsplash