Stop a rinunce, privazioni e sacrifici. Dimagrire senza dieta è possibile: ecco 5 cose utili da fare che aiutano a rimettersi in forma senza stressarsi

Dimagrire senza dieta, avere pancia piatta e gambe snelle e dire addio per sempre ai chili in eccesso senza privazioni è il sogno di tutti.

L’errore più frequente che si commette quando si vuole perdere peso però è iniziare a fare rinunce a tavola.

In realtà, il segreto per raggiungere obiettivi sostenibili e duraturi non è non mangiare, ma imparare a farlo meglio.

In che modo? Seguendo delle piccole dritte nella dieta quotidiana che possono con il passare del tempo diventare delle abitudini che vi permetteranno di mangiare liberamente senza aver più bisogno di mettervi a dieta.

Come dimagrire senza dieta: 5 cose da iniziare a fare subito

Non fatevi mancare i cibi fermentati

Kefir, crauti e in generale tutti gli alimenti fermentati apportano probiotici, batteri benefici che favoriscono l’equilibrio della flora batterica intestinale e la salute dell’intestino, che aiuta a mantenersi in forma e in salute.

Per moltiplicare i benefici di questi cibi l’ideale è associarli ad alimenti che contengono fibre prebiotiche come l’avena.

A tavola puntate sul colore verde

Le verdure a foglia verde come la lattuga, gli spinaci, la rucola sono ricche di antiossidanti che favoriscono il lavoro del fegato, un organo che ha un ruolo chiave nella depurazione dell’organismo.

Apportano poi tante fibre che regolarizzano il transito intestinale e riducono l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, prevenendo di conseguenza gli sbalzi di glicemia, responsabili degli attacchi di fame.

Sono ricche infine di sali minerali. Tra questi spiccano il magnesio e il potassio, che stimolano il drenaggio dei liquidi in eccesso, responsabili di ritenzione idrica e gonfiore.

Non eliminate i grassi buoni

Il pesce azzurro (alici, sgombro, sardine ecc.), l’avocado, l’olio extravergine d’oliva, il salmone, la frutta secca a guscio sono una buona fonte di acidi grassi essenziali. Tra questi spiccano gli Omega 3.

Il vantaggio? Rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e aiutano a prolungare la sazietà.

State alla larga dai cibi confezionati

I cibi confezionati come merendine, snack, prodotti da forno industriali sono spesso ricchi di grassi e zuccheri che consumati in eccesso sono dannosi per linea e salute.

Eliminateli e, se ne fate uso regolare, vedrete risultati notevoli oltre che sul girovita anche su pelle e capelli.

Prediligete i cereali integrali

Rispetto a quelli raffinati, i cereali integrali apportano carboidrati complessi e fibre che forniscono energia in modo costante.

I vantaggi? Permettono all’organismo di assorbire e usare più lentamente gli zuccheri.

Assicurano poi a parità di quantità calorica ingerita un senso di sazietà maggiore che dura più a lungo.

Photo Credits: Unsplash