La convivenza forzata della quarantena vissuta con il partner può mettere a dura prova anche le coppie più solide: ecco come salvaguardare la relazione

Passare la quarantena con il fidanzato o il marito è sicuramente meno silenziosa che farla a casa da soli.

Ma non per questo è più facile.

La quarantena imposta dallo stato per contenere il Coronavirus, infatti, permette sì di coltivare hobby, guardare serie tv e goderci il divano insieme, ma sta mettendo a dura prova anche le relazioni già forti.

Rispetto al solito passiamo molto, ma molto, più tempo in casa con il partner e se all’inizio è piacevole passare del tempo insieme, guardare un film e chiacchierare del più e del meno facendosi compagnia, dopo qualche giorno arriva la noia e aumenta il nervosismo dato non solo dai calzini per casa ma anche dalla situazione di incertezza che stiamo vivendo.

Lo spazio diventa piccolissimo tanto che ci sembra di non averne abbastanza per starci da soli, figuriamoci in due.

Salvaguardare la propria relazione e uscire dalla quarantena più forti che mai è possibile: basta seguire queste tre regole per sopravvivere alla convivenza forzata con i partner.

Ritagliatevi momenti individuali

Se si fa la quarantena insieme passare dei momenti in stanze diverse fa bene alla coppia

È fondamentale ritagliare momenti individuali durante i quali ognuno possa farsi i fatti propri.

Rigeneratevi con creme, maschere e spa casalinga mentre lui guarda una serie, legge o chatta con gli amici.

O ancora create il rito della chiacchierata con le amiche in cui vi chiudete in camera e attraverso una videochat parlate come se stesse vivendo un’uscita di gruppo.

Insomma create momenti in cui il partner non è incluso, lo amerete di più.

Cercate attività da fare insieme

La quarantena può diventare l'occasione per rendere la coppia più forte

Questo periodo di convivenza forzata può servirvi anche per scoprire attività che possano farvi sentire più complici.

Rispolverate i vecchi giochi in scatola, le partite a carte e spegnete i cellulari. Se siete amanti delle serie tv trovate un momento quotidiano in cui dedicarvi alle vostre serie preferite.

Non dimenticate le iniziative culturali online, potrete scoprire insieme musei e tesori nascosti nell’attesa di poterli vedere con i vostri occhi.

Programmate insieme il vostro prossimo viaggio e promettetevi di farlo appena sarà possibile.

Scandite una nuova routine

Fate un elenco di cose da fare in casa insieme e due elenchi per le attività da fare da soli

Per mantenere i nervi saldi avete bisogno di scandire una nuova routine.

Stare a casa infatti può essere molto produttivo e gratificante se si seguono regole di buona civiltà anche nella coppia.

Ad esempio organizzate la giornata in modo da dividervi le faccende di casa, aiutarvi nei compiti quotidiani oppure pensare a eventuali lavoretti che rimandate da troppo tempo.

Ricreare degli orari anche nella vita in casa renderà la permanenza (e la convivenza) molto più piacevole e facile.