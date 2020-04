La quarantena che stiamo vivendo in queste settimane inciderà, in bene o in male, sul vostro rapporto di coppia. Vi spieghiamo perché e in che modo cambierà

Man mano che la quarantena si trasforma in settimane intere passate insieme in isolamento forzato sta cambiando la vostra relazione.

Coppie che prima si vedevano un paio d’ore dopo il lavoro, che condividevano solo un piccolo momento della propria giornata, adesso si ritrovano fianco a fianco h24.

Il risultato? Potrebbe essere magnifico o al contrario un vero disastro.

Vi spieghiamo perché la convivenza forzata cambierà inevitabilmente la vostra relazione.

Il contatto costante amplifica quello che già c'era

State talmente tanto tempo insieme che tutte le caratteristiche della coppia si amplificheranno alla velocità della luce.

Ad esempio se quello che odiate di lui è il disordine lo noterete ancora di più. Se tra di voi la comunicazione è a zero, adesso non potrete più scappare da ammetterlo a voi stessi.

Al contrario se normalmente tra di voi procede a gonfie vele, sarete ben felici di condividere del tempo di qualità insieme. Troverete nuovi stimoli e vi prometterete di non dimenticarvene.

Insomma tutto quello che caratterizza la coppia sarà sotto una grande lente di ingrandimento che porterà a nuove consapevolezze sul vostro rapporto.

Noterete tutto (ma proprio tutto)

Nelle quattro mura domestiche noterete tutto quello che succede tra di voi e tutto ciò che fa il partner.

Non ci sarà niente che sfuggirà al vostro sguardo e questo potrebbe creare problemi oppure al contrario ancora più unione.

Se ad esempio lui sarà premuroso o cucinerà per voi, i vostri occhi saranno sempre più a cuoricino.

Se invece starà tutto il giorno ai videogames potreste non esserne troppo felici.

Alla fine dell’isolamento avrete ben chiaro cosa è andato bene e cosa al contrario vorreste eliminare dalla vostra relazione.

Arriveranno le risposte che aspettate

Cosa vi aspettate dal partner? Quali progetti attendono la vostra coppia?

Durante questi giorni di vicinanza potreste avere finalmente le risposte che cercavate da tempo.

Passare molte ore insieme infatti vi farà vedere cose che normalmente sfuggono, avrete più occasioni per confrontarvi e per parlare di eventuali progetti da percorrere insieme.

E allora avrete le risposte a cui ambite da tempo.