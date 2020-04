La quarantena in coppia può essere una buona occasione per rafforzare il legame e migliorare i rapporti: 4 modi per uscire di casa più uniti di prima

La quarantena in coppia modificherà la vostra relazione. Può farlo nel bene o nel male e dipende (in parte) da voi.

Esatto, perché, vista la lunga routine casalinga i partner possono sfruttare il tempo insieme per dare nuova linfa alla coppia.

Prima di tutto dovete farvi delle domande: quali sono i vostri nuovi ritmi? Lavorate da casa oppure no? Quali sono i tempi che potete condividere?

Molte coppie infatti non hanno chissà quanto tempo a disposizione, lo smart working può essere molto più spietato dell’orario d’ufficio.

Sarà quindi importante ritagliarvi spazi ad hoc per condividere tempo di qualità che possa farvi avvicinare ancora di più.

Per il resto, ecco come risvegliare la coppia durante questo isolamento per uscire di casa con una relazione più forte e bella di quella che avevate quando ci siete entrati.

"Giocate" per migliorare l'affinità di coppia

Il gioco è in grado di risvegliare il divertimento di coppia.

Risate, sfida, competizione insomma un po’ di sano movimento che possa rimettere in ballo energia.

I divertimenti migliori di coppia sono quelli delle sfide one to one come le carte o i classici giochi in scatola, ma vanno bene anche i videogame.

Se volete rendere tutto ancora più coinvolgente, mettete in ballo un premio in caso di vincita.

Cucinare insieme vi unirà

Molti stanno cucinando qualsiasi tipologia di torta, dolci, pasta o secondo piatto ma pochi lo vivono come un modo per condividere un momento insieme.

Cucinare insieme, dividendosi i compiti, può diventare molto divertente.

Sperimentate nuovi gusti e ricette, fatelo giocando.

Una lotta in cucina a suon di farina e cacao può diventare molto divertente e sexy!

Fate le pulizie insieme

Come possono le pulizie di casa risvegliare la coppia?

Semplice, pulendo nello stesso momento gli ambienti e prendendo tutto come un gioco e non come un dovere.

Primo step: accendete la musica.

Secondo step: prendete la scopa, lo straccio o il detersivo come i vostri migliori amici.

Cantate da una stanza all’altra, fate delle pause in cui prendete il vostro lui per ballare, insomma divertitevi.

N.B. Se siete stanchi non fatevi scrupoli a interrompere, il resto della casa lo farete (insieme) un altro giorno.

Il risultato sarà molto gratificante: ognuno avrà fatto la sua parte, nessuno si sentirà sovraccaricato dal compito e vi sarete anche divertiti.

Hobby, svago e interessi in comune da condividere

Siete sempre stati presi dagli impegni quotidiani, dal lavoro, la palestra, gli amici e solo adesso vi accorgete che c’è qualcuno di familiare che gira per casa.

Se non vi siete mai messi a tavolino a parlare di quello che vi piace, è il momento di farlo.

Date spazio a serie tv da vedere insieme, programmi di viaggi che farete, progetti che riguardano il vostro futuro, film da commentare.

Insomma date spazio alla creatività di coppia e ne uscirete rinvigoriti.