Il principe Harry e Oprah Winfrey stanno collaborando come co-creatori e produttori esecutivi a una nuova serie sulla salute mentale che verrà lanciata su Apple nel 2020.

La notizia arriva dal nuovo account instagram di Harry e Megan, dove il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scritto:

«Harry e Oprah hanno sviluppato la serie per diversi mesi e non vedono l'ora di condividere un progetto così importante su questa piattaforma globale».

Di cosa parlerà la docu-serie

Lo show sarà una «Serie di documentari divisi in più parti, tutti incentrati sulla malattia mentale e il benessere mentale».

Lo scopo è quello di ispirare le persone a essere oneste nelle conversazioni che riguardano la salute mentale, nel tentativo di continuare a porre fine alla stigmatizzazione e aiutare coloro che cercando di superare queste sfide.

La docu-serie mira a ispirare gli spettatori ad avere una «Conversazione onesta sulle sfide che ognuno di noi affronta, per fornire a noi stessi gli strumenti non solo per sopravvivere semplicemente, ma per rifiorire».





L'impegno del principe Harry sulla salute mentale

Il principe Harry ha da sempre avuto a cuore l'argomento della salute mentale e del benessere emotico.

Ha infatti trascorso molti anni a lavorare con comunità in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth per rompere lo stigma che circonda la malattia mentale e ampliare la conversazione sul benessere mentale per accelerare il cambiamento per una società più compassionevole, connessa e positiva.

E non è un segreto che anche Oprah Winfrey si sia sempre impegnata a rendere il mondo un posto migliore con il suo lavoro di beneficenza. Ecco perché i due, in contatto tramite Meghan Markle, hanno deciso di lavorare iniseme a questa nuova serie tv per Apple.

«La nostra speranza - ha detto il principe Harry - è che questa serie sia positiva, illuminante e inclusiva: condividendo storie globali di incomparabile spirito umano che combattono dai luoghi più oscuri, diamo l'opportunità a noi tutti di capire meglio noi stessi e coloro che ci circondano. Sono incredibilmente orgoglioso di lavorare con Oprah in questa serie vitale».

E la risposta di Oprah non è stata da meno: «Felice di lavorare con te. Mi auguro di poter diffondere molta Luce. E cambiare delle vite!».