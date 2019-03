Tra le novità presentate, Apple TV+, un servizio streaming di film, programmi e serie tv, e Apple Card, una carta di credito con cash back

Si chiama It's show time, è l'ora dello show, l'evento Apple che in effetti ha presentato alcune tra le più grandi novità di sempre tra i servizi offerti da Cupertino finora.

Sul palco dello Steve Jobs Theater dell'Apple Park, infatti, Tim Cook (ma anche Steve Carell, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a ben vedere hanno avuto spazio sul palcoscenico) ha lanciato alcune grosse novità, tra cui una carta di credito (non solo) virtuale che ti rende una percentuale di quello che spendi ogni giorno, un servizio streaming di film e serie tv con cui fare concorrenza a colossi come Netflix e Amazon Prime Video, Arcade, una piattaforma di videogame, e Apple News+, aggregatore di news, appunto, per il momento disponibile solo in America, che darà accesso alle notizie di 300 quotidiani e magazine.



Ecco nello specifico in cosa consistono le novità presentate.



(Continua sotto la foto)

Apple TV+, il servizio streaming che sfida Netflix



Era la novità più attesa, già che tanto se ne era detto e predetto nelle ultime settimane.



Il servizio di streaming firmato dalla mela si chiama Apple TV+ e giocando le carte pesanti (a presentare il progetto sono stati chiamati alcuni colossi del cinema tra cui Steven Spielberg, Sofia Coppola, Ron Howard, Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Whiterspoon) Tim Cook ha annunciato, tra le altre, una serie fantascientifica realizzata da Spielberg (Amazing Stories), una dedicata a raccontare i rapporti tra uomini e donne e l'America di oggi (The morning show), con la Aniston e la Whiterspoon, e la promessa di numerose e importanti produzioni originali Apple.

Come funziona: show originali, film, serie tv e documentari saranno disponibili tramite un unico abbonamento a partire da questo Maggio.



Un'unica App disponibile per lo streaming su ogni device, dalla smart tv allo smartphone, per vedere i propri programmi preferiti on e offline, compresi i canali tv, i film di iTunes, lo sport e i prodotti originali Apple TV+.

A partire da Maggio infatti sarà disponibile quello che è stato definito un abbonamento à la carte, in cui selezionare quello che ci interessa guardare.



I prezzi ancora non sono stati resi noti, ma il debutto del servizio è previsto in contemporanea in oltre 100 paesi nel mondo.

Apple Card, una carta di credito (non solo) virtuale

Apple Card è una carta di credito che sfrutta tutto il potere di iPhone: ci si iscrive tramite telefono e non serve altro - in pochi minuti è attiva e si può usare.

Ovviamente compatibile con Wallet è pensata per aiutare ad avere sotto controllo le proprie spese in modo semplice e intuitivo (come da timbro della mela): Apple Card organizza automaticamente le spese indicando a colpo d'occhio quanto si è speso per cosa e dove (grazie a un'integrazione con Mappe), utilizzando icone e colori diversi per ogni categoria di spesa.

In questo modo si possono montitorare le proprie tendenze di spesa settimanale e mensile e rendersi conto del modo in cui spendiamo i nostri soldi per ottimizzare eventualmente le uscite.



Apple Card ti rende (parte di) quello che spendi

Tra le caratteristiche rilevanti, il cash back: si chiama Daily Cash e in pratica ogni giorno verrà rimborsato a tutti una parte di quello che viene speso con la carta quel dato giorno.

Esatto: per ogni giorno in cui vengono spesi soldi con la carta, a fine giornata viene riaccreditato del contante (vero contante, non punti) da spendere come si vuole e quando si vuole.

Il Cash Daily è il 2% (per ogni spesa Apple ti ridà il 2% ogni giorno) e arriva al 3% quando si spende in prodotti e servizi Apple.

Il customer care? Direttamente da Messaggi.

È sicura? Sì, molto. C'è un numero unico per ogni carta emessa e un codice dinamico che cambia ogni volta in cui si fa un acquisto, e ogni transazione viene autenticata con touch id o face id.

Altro asso nella manica, è una carta di credito messa a punto con Goldman Sachs.

«Può essere usata ovunque sia accettato Apple Pay» spiega Apple, precisando che la carta è anche fisica e non solo virtuale - anche se è di titanio e non ha né numero né data di scadenza.

Apple News+



Apple News+ è un servizio che permette di avere accesso agli articoli di oltre 300 magazine e quotidiani con un solo abbonamento (in America è di 9.99 dollari al mese).

Per il momento disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada e comprende centinaia di riviste e giornali che coprono tutti gli argomenti di cronaca, sport, gossip, economia, moda e approfondimenti.