Autumn in New York (2000) La storia d'amore tra un uomo allergico alle relazioni e una ragazza malata di cuore vi farà piangere tutte le vostre lacrime, se in più ci mettete lo scenario romantico di New York in autunno non riuscirete a smettere di singhiozzare. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.

Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003) Un padre e le sue incredibili storie che sono talmente fantastiche da non sembrare vere. Ma non è solo un fim sulla realtà e sulla fantasia, è un film sulla vita e sull'amore. Quanto si piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

Alaska (2015) Uno di quegli amori folli, passionali e disperati che travolge tutto e tutti, anche i suoi protagonisti. Due solitudini che intrecciano i loro destini e una scintilla che li farà avvicinare e poi esplodere per tutta la durata del film. Quanto si piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

Suite Francese (2014) È possibile amarsi in tempi di guerra, e se ci si innamora di un ufficiale dell'esercito nemico? È possibile trovare un fondo di umanità in tempi così bui e provare ancora dei sentimenti? Questo film, tratto dal romanzo di Irène Némirovsky vi toccherà nel profondo e vi farà commuovere per la sua delicatezza e per la storia di un amore impossibile. Quanto di piange: 2 pacchetti di fazzoletti.

La memoria del cuore (2012) Una vicenda realmente accaduta che vi toccherà nel profondo, cosa succede a una giovane coppia se un incidente spazza via cinque anni della memoria di uno dei due? Paige e Leo sono dei neo sposini ma quando rimangono vittime di un incidente la loro vita cambia, Leo diventa per Paige solo un estraneo. Vivrete con loro il cammino che li porterà ad allontanarsi e cercare la strada per ritrovarsi. Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.

Blue valentine (2010) Dean e Cindy vivono la loro storia in modo esplosivo, una passione di quelle in grado di esplodere in qualsiasi momento e di distruggere tutto quello che c'è intorno. Sin dall'inizio del film sappiamo che il finale sarà amaro. Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.

City of Angels (1998) Un amore poetico e strappalacrime tra un angelo, Seth, e Maggie una dottoressa in crisi esistenziale, una storia in bilico fra questo mondo e un mondo che non conosciamo. Seth rinuncerà a tutto per il suo amore ma questo non basterà ad ottenere il lieto fine, vi ritroverete disperate e singhiozzanti. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

Colpa delle stelle (2014) Impossibile non commuoversi, neanche per i cuori più duri e impenetrabili. L'amore tra due giovani malati di cancro che riescono a vivere la loro vita con ironia e coraggio è straziante. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

Forrest Gump (1994) La tenerissima storia d'amore tra Forrest e Jenny ci commuove anche a distanza di tempo, impossibile non piangere anche se ormai l'abbiamo visto e rivisto milioni di volte. La dolcezza di Forrest è irresistibile. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.

Io prima di te (2016) L'amore può cambiare profondamente due persone? Può far Questa delicata storia d'amore tra Lou, ragazza provinciale, e Will, giovane banchiere finito sulla sedia a rotelle e senza più un motivo per vivere vi strapperà il cuore fino all'ultimo tragico colpo di scena. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

I ponti di Madison County (1995) Una quarantacinquenne sposata e con famiglia, Francesca, conosce per la prima volta l'amore e lo fa con Robert, un fotografo cinquantaduenne. Quattro giorni passati insieme che cambieranno le vite di entrambi per sempre. Quanto si piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

Il curioso caso di Benjamin Button (2008) La vita di un uomo che invece di invecchiare ringiovanisce e la sua storia d'amore con una donna che dovrà abbandonare. L'amore, la vite e le sue contraddizioni le ritroverete tutte in questo film poetico e che vi farà venire voglia di amare in questo modo almeno una volta nella vita. Quanto si piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

Lo chiamavano Jeeg Robot (2016) Sognate anche voi di innamorarvi di un supereroe? Uno di quelli con i super poteri che vi comprano un vestito da principessa? La dolcezza di Enzo, ma soprattutto di Alessia vi farà commuovere tantissimo e il suo essere un po' bambina vi lascerà senza difese. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.

Up (2009) Il cartone della disney/pixar è un piccolo capolavoro, all'inizio vediamo la storia tra Ellie e Carl dalla loro infanzia sono alla maturità e vecchiaia. Si versano lacrime per tutti i primi minuti senza scampo. Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.



L'amore ai tempi del colera (2007) Una storia impossibile quella tra Fiorentino e Fermina, ma è un amore che non possono dimenticare, nonostante il tempo, nonostante gli anni e nonostante la vita. Fiorentino non si arrenderà, aspetterà 51 anni per conquistare finalmente la donna che ama. Quanto di piange: 3 pacchetti di fazzoletti.



P.s. I love you (2008) Può l'amore andare oltre la morte? Può una giovane donna riuscire a riprendersi da una perdita così straziante. Holly perde l'amore della sua vita ma lui non smetterà di starle accanto e le farà arrivare dei messaggi in date ben precise della sua vita. Si piange ad ogni messaggio e ogni volta che Gerry le ricorda quando la ama. Quanto si piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

La versione di Barney (2010) Un uomo, le vicende della sua vita e il suo amore immediato e impossibile da fermare per Miriam. Quando lei lo lascerà, a seguito di un tradimento, lui si ammalerà di Alzheimer per tornare indietro nel tempo e tornare quando loro erano felici insieme. Quanto di piange: 3 pacchetti di fazzoletti.

Le pagine della nostra vita (2004) La storia d'amore tra Allie e Noah è una delle storie più intense e inevitabili che siano mai andate al cinema, il loro bacio sotto la pioggia è il miglior bacio nella storia dei baci da film. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

Moulin Rouge (2001) Christian è uno scrittore romantico e pieno di speranze, Satine è una bellerina del Moulin Rouge malata di tubercolosi. La loro storia d'amore cantata e disperata vi travolgerà. L'ultima scena in cui Satine si spegne tra le sue braccia non potrà non toccarvi il cuore. Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.

Non lasciarmi (2010) Il film tratto dal bellissimo libro di Ishiguro è uno dei più dolci e tristi che possiate vedere. La vita dei cloni, nati e cresciuti per donare i loro organi agli uomini malati. La storia d'amore tra Tommy e Kathy è straziante, il destino al quale non possono ribellarsi è crudele. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

One Day (2011) L'amicizia tra Emma e Dexter è in realtà l'amore di due persone che hanno bisogno di vivere le loro vite prima di incontrarsi e camminare insieme. Quando ci riusciranno, dopo molti anni, il destino spezzerà il filo che li unisce. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.



Romeo + Giulietta (1996) La tragedia di Shakespeare arriva sul grande schermo, la storia d'amore impossibile per antonomasia, due famiglie che si odiano impediranno e spezzeranno l'amore e le vite dei due ragazzi. Conosciamo già il tragico finale. Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.



Ti presento Joe Black (1998) E se l'angelo della morte si innamorasse di una ragazza? Che cosa potrebbe succedere? In che modo la vita di Susan verrebbe sconvolta, imparerà la ragazza che cos'è l'amore? A quale prezzo? Quanto si piange: 2 pacchetti di fazzoletti.

Titanic (1997) Il film che ha fatto singhiozzate milioni di adolescenti in tutto il mondo, la storia romantica fra la borghese Rose che viaggia in prima classe e l'artista Jack che viaggia in terza classe. La loro giovane passione verrà spazzata via per sempre dalla tragedia del transatlantico. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.



Un amore all'improvviso (2009) Tratto dal bellissimo romanzo «La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo» Herry è un uomo che per un problema genetico viaggia nel tempo e lo fa totalmente fuori dal suo controllo. Questo mette a rischio la sua storia d'amore con Clare, la lettera che l'uomo gli lascia sul finale è da singhiozzo multiplo. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

Non ti muovere (2004) La coppia Mazzantini Castellitto ci strappa il cuore nell'adattamento cinematografico del romanzo «Non ti muovere». Si piange per tutte le forme d'amore, quella di un padre per sua figlia e quella dell'amore passionale e imprevisto tra Timoteo e Italia, un amore che non chiede nulla solo di essere vissuto. Quanto si piange: 5 pacchetti di fazzoletti.

The Lobster (2015) In una società che non tollera i single e che li rinchiude in comunità che valore ha l'amore vero? In un mondo in cui si è costretti a trovare l'anima gemella per non diventare animali ci si può ancora innamorare veramente? Questo film non potrà lasciarvi indifferenti e smuoverà delle corde dentro di voi, la dolcezza di David sarà la sola cosa umana a cui attaccarsi. Quanto si piange: 4 pacchetti di fazzoletti.