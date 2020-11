Matthew McConaughey è diventato famoso per aver recitato in molte commedie romantiche prima di chiudere per sempre quel capitolo. Farebbe una sola eccezione

Nei primi anni 2000, Matthew McConaughey era diventato incredibilmente gettonato nella scena delle commedie romantiche.

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo film come La rivolta delle ex, Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare in 10 giorni e A casa cui suoi.

Tuttavia, nel 2010, Matthew McConaughey ha abbandonato il genere delle rom-com e non ha mai più cambiato idea, nemmeno quando gli sono stati offerti 14,5 milioni di dollari per un nuovo film del genere.

Si rammarica della sua decisione?

«No, non me ne sono mai pentito - ha commentato l'attore in un intervista con EOnline - Sapevo che dovevo continuare il mio anno sabbatico dai film che stavo facendo, e l'ho fatto per me stesso. E quindi no, non me ne sono mai pentito».

Durante l'intervista però, Matthew McConaughey ha rivelato che c'è un'eccezione che forse - solo forse - prenderebbe in considerazione per il suo ritorno in scena nelle commedie romantiche.

Si tratta di un sequel di una delle rom-com di cui è stato protagonista. Ecco quale.

McConaughey tornerebbe in una commedia romantica solo per girare il sequel di...

Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai fatto un sequel di una delle sue commedie romantiche, Matthew McConaughey ha risposto: «Forse una».

Si tratta di Come farsi lasciare in 10 giorni, il film del 2003 con McConaughey e Kate Hudson.

L'attore ha detto:

«Come farsi lasciare in 10 giorni mi è sempre piaciuto, e credo sia l'unico film di cui potrei girare un sequel».

«Era stato davvero bello. Per quanto riguarda l'universo delle commedie romantiche, quella è stata davvero un'ottima riuscita. La gente lo ama ancora, e io mi ero divertito molto a lavorarci».

Ci sarà mai davvero un sequel? Chi lo sa, per ora sono solo ipotesi dell'attore. Però a questo punto possiamo sempre sognare, no?