Dall'apertura di Sandra Oh e Andy Samberg ai premi, passando per i momenti di tenerezza tra Bradley Cooper a Irina Shayk: cosa sapere dei Golden Globes 2019

Il vincitore principale dei Golden Globes 2019 è stato Bohemian Rhapsody, che si è aggiudicato il premio come Miglior Film drammatico e ha fatto vincere al suo interprete principale, Rami Malek, che interpreta Mercury, quello per migliore attore protagonista.

Cerimonia che anticipa gli Oscar, quella dei globi d'oro 2019 è stata condotta da Sandra Oh (che si è anche portata a casa un premio per il suo ruolo in Killing Eve) e Andy Samberg, e se ha sancito il prevedibile successo del film sui Queen, è stata una delusione a sorpresa per A star il born, candidato a 5 premi che si è dovuto accontentare di quello per la Migliore Canzone - Shallow, di Lady Gaga (che invece non ha vinto quello come Migliore Attrice drammatica, andato a Glenn Close per The Wife).

Lato tv, vince Michael Douglas con la serie The Kominsky Method (che si è aggiudicata il globo per la Migliore Serie brillante) e The Americans, sullo spionaggio sovietico negli USA degli anni della Guerra Fredda, premiata come Migliore Serie drammatica.

Dal red carpet ai discorsi sul palco, ecco cosa vale la pena sapere dei Golden Globes 2019.

(Continua sotto la foto)

Il discorso d'apertura di Sandra Oh

Andy Samberg e Sandra Oh hanno aperto i Golden Globe 2019 con ironia.

«Siamo qui non tanto per merito, ma perché siamo gli unici rimasti a non aver ancora insultato nessuno».

La citazione da condividere?

Quando l'ex attrice di Grey's Anatomy ha detto: «Hey Bradley Cooper — you’re hot» (Hey Bradly Cooper - sei sexy).

Lady Gaga vestita da Fata Turchina

Quest'anno il colore è tornato sul red carpet dopo che l'anno scorso tutte le attrici hanno sfilato in abiti neri per onorare il movimento Time's Up.

Una di queste è ovviamente Lady Gaga che si è presentata con un abito color lavanda e capelli abbinati.

L'abito era Couture di Valentino e la cantante attrice portava al collo oltre 100 carati di diamanti Tiffany & Co. Il suo fidanzato Christian Carino è sempre stato a pochi passi dietro di lei.

Anche i Queen sul palco per Bohemian Rhapsody

Rami Malek sedeva accanto al chitarrista dei Queen Brian May al loro tavolo del Golden Globe.

Malek ha interpretato il cantante della band Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody che nella serata ha vinto due dei più importanti titoli, Miglior film drammatico e Miglior Attore protagonista.

Il nuovo taglio di capelli di Irina Shayk

A questi Golden Globes Bradley Cooper e Irina Shayk hanno regalato un raro insight della loro relazione amorosa.

I due infatti si fanno vedere insieme raramente, mentre durante questa 76esima cerimonia di premiazione, dal red carpet allo spettacolo e alle premiazioni, non hanno mai nascosto il loro affetto l'uno per l'altro.

Durante lo spettacolo, la super modella Irina Shayk ha amorevolmente regolato il papillon di Cooper.

La notizia? Il suo nuovo taglio di capelli.

I vincitori di questi Golden Globe

Quella di quest'anno è stata una cerimonia ricca di sorprese e colpi di scena per i vincitori.

Ecco chi ha vinto:

Miglior Film, categoria Drama: Bohemian Rhapsody

Miglior Film, categoria Musical e Comedy: Green Book

Miglior Attrice Protagonista, categoria Drama: Glenn Close, The Wife

Miglior Attore Protagonista, categoria Drama: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Miglior Attrice Protagonista, categoria Musical e Comedy: Olivia Colman, The Favourite



Miglior Attore Protagonista, categoria Musical e Comedy: Christian Bale, Vice

Miglior Canzone Originale: Shallow, A Star is Born

Rami Malek elogia Freddie Mercury nel suo discorso dopo la premiazione

A portarsi a casa il premio di miglior attore è stato Rami Malek grazie alla sua interpretazione di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody.

Nel suo discorso, l'attore ha elogiato la band dei Queen e in particolare proprio Freddie Mercury, e ha detto: «Sono al di là della commozione, ora. Il mio cuore mi sta martellando dal petto in questo momento».

Dopo aver ringraziato il chitarrista dei Queen, Brian May e il batterista Roger Taylor, Rami Malek ha detto:

«Grazie a Freddie Mercury per avermi dato la gioia di una vita. Ti amo, bellissimo uomo, questo è per e grazie a te, gorgeous».