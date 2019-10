Bradley Cooper e Lady Gaga saranno nuovamente insieme sullo schermo, questa volta per un documentario YouTube su Mark Ronson

Ci hanno fatto innamorare con i loro duetti in A Star Is Born, e ora - finalmente - potremo rivederli insieme, anche se non come speravamo.

Bradley Cooper e Lady Gaga compariranno entrambi nel prossimo documentario di YouTube sul produttore musicale britannico Mark Ronson, dal titolo How to Be: Mark Ronson.

In interviste separate, Lady Gaga e Bradley Cooper raccontano delle loro relazioni con il leggendario magnate dell'industria, le cui altre impressionanti collaborazioni hanno vantato artisti del calibro di Amy Winehouse, Bruno Mars, Miley Cyrus e Sean Lennon.

(Continua sotto la foto)

Nel trailer, Gaga fa la poetica su Ronson definendolo «Uno dei più grandi musicisti e produttori dei nostri tempi», e Bradley Cooper non può che essere d'accordo.

D'altronde, come non dare ragione ai due attori?

È insieme a Mark Ronson che l'anno scorso hanno scritto l'iconica canzone di A Star Is Born, Shallow, che ha vinto l'Oscar come miglior canzone originale.

A proposito, Lady Gaga ha ricordato la magia che Ronson ha fatto accadere dietro le quinte:

«È come se d'improvviso ci fosse una forte chimica tra tutti noi: Mark Ronson ha inventato qualcosa di nuovo».