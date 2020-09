Dalle sfilate imperdibili alle novità per la Primavera-Estate 2021, tutto il meglio della Milano Fashion Week, raccontato giorno per giorno.

The show must go on. Nonostante i tempi incerti e le innegabili difficoltà dovute all’emergenza Covid in corso, il Fashion Month prosegue inarrestabile e fa tappa, dopo New York e Londra, a Milano con un ricchissimo calendario che a partire da oggi e fino a lunedì 28 settembre scandirà - a ritmo decisamente sostenuto - la sei giorni dedicata alle collezioni e alle novità per la Primavera-Estate 2021.

***Milano Fashion Week: cosa succederà in questa edizione "phygital"**

64 le sfilate e 61 le presentazioni in programma per un totale - tra eventi digitali e in presenza - di ben 129 appuntamenti. «La moda è la seconda industria italiana ed è quella che esporta di più, non possiamo non dare un segnale positivo», ha sottolineato il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa alla vigilia della kermesse, anticipata nella giornata di ieri dall’iniziativa “Milano Moda Shoppable Project” - vetrina per 13 nuovi brand del Made in Italy allestita in Rinascente - e dall’undicesima edizione del Fashion Hub Market, progetto a sostegno dei talenti emergenti ospitato negli spazi del Museo della Permanente.

Tante le novità che si avvicenderanno in queste intense giornate, dal debutto - attesissimo - di Prada in co-direzione con Raf Simons alla sfilata di Valentino che ha abbandonato temporaneamente Parigi per tornare sulle passerelle milanesi, fino allo show di Giorgio Armani che verrà trasmesso per la prima volta in diretta TV.

Ve le raccontiamo day by day con questo reportage in continuo aggiornamento.

Milano Fashion Week: il meglio della prima giornata

Guardare al passato per ripartire. È con questo spirito che ha preso il via la prima giornata di sfilate, eventi e presentazioni dedicati alla moda per la Primavera Estate 2020. La famiglia, le radici, l’heritage hanno fatto da trait d'union per gran parte delle collezioni che si sono avvicendate in passerella (virtualmente e non). A partire da quella targata Fendi, uno degli appuntamenti più attesi di questo 23 settembre, andata in scena “live” in una location dall’atmosfera molto intima e anticipata da una serie di scatti ritraenti i membri dell’omonima famiglia.

Di famiglia parla anche progetto multimediale “Canali Anthology”, che ripercorre attraverso immagini, interviste e testimonianze gli 85 anni di storia del marchio. E a proposito di storia, per lo show di Dolce & Gabbana ribattezzato “Patchwork di Sicilia”, il duo creativo ha scavato negli archivi della casa di moda recuperando e riassemblando tutti quegli elementi che nel corso del tempo hanno contribuito a caratterizzarla. Il risultato? Un mix variegato e unico che racconta la bellezza che può scaturire dall’unione delle differenze.

Ha scelto di partire dagli archivi anche Nicola Brognano, al suo esordio nel ruolo di direttore creativo di Blumarine: lo stilista ha spiegato di aver voluto mantenere intatti i codici stilistici del brand per reinterpretarli secondo un approccio più fresco.

Ma ad animare questa prima, intensa giornata di Fashion Week sono stati anche gli show e le presentazioni di Alberta Ferretti, N°21, Missoni e molti altri. Scoprite tutti gli highlights nella gallery!

Milano Fashion Week: gli highlights della prima giornata Family first. Missoni ha svelato la campagna della collezione AI 2020-21 (il marchio ha deciso di non presentare la collezione PE 2021, adottando una modalità in season) con un video girato a Varese, nei luoghi che hanno ispirato Ottavio e Rosita Missoni, fondatori della storica casa di moda.

Credits: Courtesy of Press Office

Il guardaroba essenziale di Mila Schon Milano è fatto di capi “efficaci”, ossia progettati per essere indossati in innumerevoli combinazioni personali. Noi ci siamo innamorati di questo completo in denim, versatilissimo e super chic!

Credits: Courtesy of Press Office

Le stampe più belle della prossima stagione calda sono quelle a tema floreale di Momonì, ispirate ai Mandala e declinate su abiti lunghi dallo stile décontracté.

Credits: Courtesy of Press Office

Il blazer è al centro dell’universo di BLAZÉ Milano, uno dei 13 brand italiani selezionati da CNMI e Rinascente che saranno in vetrina (e in vendita) nel multistore fino al 5 ottobre.

Credits: Courtesy of Press Office

L’abbinamento easy chic da copiare al volo: pantaloni con la piega e felpa basic in total white, come quello visto sulla passerella di MRZ.

Credits: Press Office/Imaxtree

Da mettere subito in wishlist la slingback in morbida nappa della capsule collection “GALLERIA.01” di Andrea Ranieri per Santoni, ispirata al Rinascimento italiano.

Credits: Courtesy of Press Office

Il tailleur non accenna a scomparire dai radar delle tendenze e le collezioni PE 2021 lo confermano. Il più grintoso per la prossima primavera è quello di Gianluca Capannolo, leggermente oversize e con stampa animalier all over.

Credits: Courtesy of Press Office

In un periodo dominato dall'incertezza, Angelo Cruciani ci regala un messaggio di positività con la nuova collezione del suo brand Yezael, presentata su Youtube attraverso uno short movie dal titolo “The Solution” in cui i capi in cotone jaquard, jersey rigenerato e tessuti tecnici ecosostenibili si alternano a “pillole di felicità”.

Credits: Courtesy of Press Office

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...