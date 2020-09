Valentino abbandona Parigi e sceglie Milano per presentare la nuova collezione uomo e donna per la primavera-estate 2021

Uno show tanto atteso, il primo sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli ad andare in scena a Milano. Come vi avevamo già anticipato, Valentino lascia (almeno momentaneamente) la capitale francese e torna in Italia per presentare, in diretta live dalla Fonderia Macchi, riempita di fiori per l’occasione, la nuova collezione uomo e donna per la primavera-estate 2021.

Un cambio di rotta inaspettato, frutto di una profonda riflessione della Maison che, a seguito della pandemia, ha deciso di approfittare di questo momento così delicato per riavvicinarsi e riconnettersi con il suo paese natale.

"Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri show e che rappresenta il DNA Valentino. La situazione attuale che stiamo vivendo ci ha forzato a prendere una soluzione inusuale. È stimolante poter pensare a nuove idee, e questo è il tempo, in cui le idee possono crescere e diffondersi. Milano è una nuova opportunità, un grande progetto che sto sviluppando con i miei team, sul concetto di identity", ha confermato lo stilista.

Dopo i difficili mesi della pandemia, in una fase così delicata per l’industria fashion, Valentino manda il suo segnale di positività e presenta una collezione in cui il rigore e l’essenzialità delle silhouette si fondono a trasparenze, pizzi, ricami e altri dettagli romantici e super femminili.

In passerella, ad aprire lo show, abiti cortissimi dallo stile minimal, a maniche corte o dalle bretelle sottili e con lo scollo quadrato. Declinati sia in bianco e nero che in versione fluo, sono proposti in abbinamento alle iconiche ballerine Rockstud con cinturino alla caviglia e a borse a tracolla coloratissime punteggiate da borchie.

Ai mini dress dai colori neutri si contrappongono chemisier dalle nuance più accese, abiti con le frange e abiti fluidi e lunghi, da indossare durante il giorno con accessori coloratissimi. E dettagli raffinati come il pizzo macramé e i ricami contraddistinguono anche il daywear.

Ampia e variegata la palette. A tinte soft come il beige e il bianco si alternano colori vitaminici che passano dal viola all’arancione, dal fucsia al giallo. Riflettori puntati anche sul marrone, un colore spesso sottovalutato, che invece non potrà mancare nel guardaroba della prossima stagione.

I fiori, indiscussi protagonisti della primavera-estate, fanno capolino su romanticissimi abiti dalle stampe bold, su completi coordinati composti da top e shorts, su capi di nylon e pizzo e persino sui sandali.

La donna di Valentino la prossima stagione calda non rinuncerà neanche al denim. I jeans 5 tasche saranno i giusti alleati per affrontare con stile gli impegni quotidiani e sono perfetti in abbinamento a bluse maschili in chiffon e blazer ampi.

Al centro dell’attenzione anche capi universali come le camicie lunghe, proposte in versione oversize e indossate con shorts o gonne fluide, e gli abiti da sera, che spaziano dai modelli monospalla alle versioni off the shoulder, tutti declinati nella nuance più accese della palette: dal fucsia al verde, dal viola all’arancione senza dimenticare ovviamente l’immancabile rosso Valentino.