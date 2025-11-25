It's Time!!! Che poi, a dirla tutta, questi maglioni natalizi sono tutto fuorché "ugly": ecco i modelli da non lasciarsi scappare questo Natale

Neanche il tempo di "scongelare" Mariah Carey (e il jingle più famoso e cantato delle festività) e di far partire ufficialmente il countdown per Natale 2025 che già un altro must natalizio immancabile fa capolino.

Parliamo degli ugly christmas sweater, of course. Ossia di quella categoria di pullover a tema che inaugura ufficialmente il periodo delle Feste di Natale e dintorni.

Se siete mega fan anche voi del genere e magari ogni anno - proprio come noi - vi sfidate con colleghi, amici e parenti per scovare il maglione natalizio più funny, qui troverete tante proposte bellissime nella nostra selezione.

Anche perchè, diciamocelo, non sono perfetti solo per regalare un po' di LOL durante il pranzo di Natale in famiglia (Marc Darcy semper docet!), noi francamente dal primo giorno di Dicembre fino alla Befana ci sentiamo autorizzate a indossarli everyday e anche con un certo orgoglio.

E allora bando alle ciance, passiamo allo shopping: vi presentiamo le varianti di ugly xmas sweater che più cute di così non si può!

Con scritte divertenti, disegni luccicanti e simboli inequivocabili del Natale, dalle renne ai pupazzi di neve, fino ai bastoncini di zucchero.

Ma se non ve la sentite e volete stare più sul classico, le versioni con l'iconico motivo fair isle o con deliziosi fiocchetti dorati dal sapore bon ton andranno benissimo lo stesso.

Che cosa aspettate a scegliere i vostri, ops, il vostro preferito?

Maglioni natalizi: i modelli must have per Natale 2025

FRIENDS LIKE THESE su Zalando

VERO MODA su Zalando

ALBERTA FERRETTI

RESERVED

MC2 SAINT BARTH

J. CREW

H&M

JDY su Zalando

PRIMARK

PIECES su Zalando

NEXT su Zalando

MARKS & SPENCER su Zalando

BODEN

