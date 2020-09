Giorgio Armani sceglie la tv per presentare la sua nuova collezione per la primavera-estate 2021. E lo show, trasmesso in diretta su La7, rimarrà nella storia.

Lo scorso febbraio, mentre in Italia venivano accertati i primissimi casi di Covid, è stato il primo a fermarsi, a fare un passo indietro e a rimettere tutto in discussione. Adesso Giorgio Armani è pronto a rimettersi in gioco e ha deciso di farlo con uno show senza precedenti, destinato a fare la storia e a rendere indimenticabile questa Milano Fashion Week 2020.



Con una sfilata, trasmessa in diretta tv e anticipata da un mini documentario (con la voce narrante di Pierfrancesco Favino) che attraverso video d’archivio ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali della sua carriera, Giorgio Armani ha cercato un dialogo più diretto con il pubblico, ribadendo l’importanza di una moda più democratica e accessibile a tutti.

La pandemia e il conseguente lockdown sono stati un’occasione per riflettere sul futuro della moda e delle sfilate e lo show andato in scena questa sera è stato proprio il simbolo di una nuova rivoluzione, che testimonia da un lato la grande voglia di cambiamento della Maison, dall’altro la volontà di non snaturarsi e di rimanere sempre fedele al suo Dna.

“L’eleganza non è essere notati, ma essere ricordati” ha ribadito Re Giorgio ed è così che Timeless Thoughts, questo il nome della nuova collezione per la primavera-estate 2021 presentata in diretta su La7, non poteva che essere composta da capi senza tempo, dalle silhouette fluide e dall’eleganza essenziale, pensati per esaltare ogni donna con garbo e femminilità, senza ostentazioni.



Linee pulite, tessuti morbidi e colori neutri sono il leitmotiv della collezione, pensata per donne dallo stile raffinato che vogliono essere libere di esprimere sé stesse con capi facili da portare e che fanno sempre sentire a proprio agio.

Il grigio è uno dei colori dominanti, così come il blu, il nero e il beige, ma non sono mancati in passerella tocchi di azzurro e verde acqua.

Le giacche, che sembrano quasi rubate dal guardaroba maschile, sono leggere come fossero camicie. Diventano quasi una seconda pelle e si indossano con disinvoltura con morbidissimi pantaloni a gamba larga.

Anche i completi sono dal fit rilassato. Si indossano con camicie dai colori tenui e si abbinano a décolleté con il tacco basso, con sandali dorati rasoterra o con ballerine con cinturino alla caviglia.

A look ton sur ton si alternano capi dalle stampe geometriche e più delicati motivi floreali. E non manca un tocco orientale con le sete che impreziosiscono le maxi gonne, jumpsuit e giacche.

Di sera via libera a lustrini e paillettes. A sfilare in passerella bluse preziose, indossate con gonne lunghe in tulle super femminili e abiti da sera tempestati di cristalli.

A valorizzare il look con la giusta dose di eleganza ci pensano poi gli accessori. Le handbag di medie dimensioni e i mini secchielli sono una scelta pratica per il giorno; le mini bag con le frange e le clutch preziose sono invece il complemento ideale per la sera.

Le scarpe spaziano dalle décolleté a punta con kitten heels alle infradito gioiello, dai sabot rasoterra ai sandali lace-up, tutti modelli che si possono indossare con nonchalance da mattina a sera.