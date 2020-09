Nel suo ultimo show come unico direttore creativo, Silvia Venturini Fendi presenta una collezione che celebra famiglia, storia e tradizione artigianale.

Fendi riparte da Milano e, dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, sceglie proprio la città della Madonnina per presentare dal vivo la nuova collezione per la primavera-estate 2021 e lanciare il suo messaggio di ottimismo e speranza.

La sfilata è stata un’occasione per riaccendere i riflettori su un settore che, come molti altri, è stato messo a dura prova dalla pandemia e sta attraversando un momento particolarmente delicato, per valorizzare l’eccellenza della moda Made in Italy, ma anche per celebrare alcuni dei valori che da sempre stanno molto a cuore al brand.

Lo show si è svolto in una location dall’atmosfera quasi intima e familiare dove, tra grandi vetrate, tendaggi e ampie finestre affacciate sul mondo esterno, hanno sfilato sotto gli occhi dei (pochi) presenti i nuovi capi delle collezioni uomo e donna per la primavera-estate 2021.

Una scelta non casuale quella di Silvia Venturini Fendi che in questo suo ultimo show come unico direttore creativo (presto al suo fianco arriverà infatti Kim Jones, il nuovo erede di Lagerfeld) ha voluto proprio rendere omaggio alla famiglia e al savoir-fair artigianale.

Ad aprire le danze, modelle con addosso chemisier dai tessuti impalpabili, indossati con stivaletti bianchi e guanti en pendant, e lunghe tuniche di lino dalle silhouette morbide e avvolgenti.

Leggerezza e trasparenze sono stati il fil rouge della nuova collezione di Fendi che immagina per la primavera-estate 2021 donne dallo stile raffinato vestite con abitini, bluse e camicie “vedo non vedo” che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione

In passerella occhi puntati anche sui power suit dalla silhouette rilassata, declinati in bianco, nero e beige, le tonalità più eleganti della palette.

Non sono passati inosservate dettagli artigianali come pizzi, ricami à jour e lavorazioni al tombolo, da sempre un pezzo forte del brand.

Il bianco è stato la big star della sfilata, proposto sia in total look che spezzato da tocchi di colore.

Protagonisti anche tubini e tailleur castigati che si sono alternati in passerella ad abiti midi in pizzo, a stampa floreale e con le maniche ampie, tutti abbinati a scarpe e accessori dai colori shocking.

I colori passano da un estremo all’altro e se i classici bianco, nero, beige e color cammello rendo super sofisticati i pezzi chiave della collezione, ci pensano pennellate di fucsia, giallo, azzurro, rosso e arancione a spazzare via la monotonia.

Hanno catturato inevitabilmente l’attenzione anche scarpe, borse e piccoli accessori. Fendi per la primavera-estate 2021 non vuole mezze misure ed è così che si spazia da micro bag preziose a modelli in formato maxi. Tra i must le borse a mano in pelle con doppia F traforata, quelle in pizzo e quelle ricoperte di piume soffici come le nuvole.

A completare i look, décolleté dalla punta quadrata e stivaletti dai colori più vivaci dell’arcobaleno.

Quanto ai piccoli accessori, sono stati i cappelli con visiera, i monorecchini e gli occhiali da sole d’ispirazione retrò a dominare in passerella.