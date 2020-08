Un'edizione "ibrida" per la Milano Fashion Week: tra incertezze ed emergenza sanitaria, ecco cosa sappiamo delle prossime sfilate milanesi

Nel clima incerto di questa estate 2020, i dubbi sulla Milano Fashion Week di settembre non sono pochi: si sfila, non si sfila? Come sarà possibile garantire le misure di sicurezza? I buyer e la stampa estera riusciranno a essere presenti?

Sì perché il giro d'affari e di introiti che la Settimana della Moda porta alla città di Milano e, più in generale, come vetrina per il fashion system italiano, non è certo indifferente.

Tuttavia, data la situazione sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ancora molto incerta in Europa (per non parlare degli USA, dove l'emergenza risulta ancora più drammatica e la New York Fashion Week è stata ridotta a due soli giorni e sarà solo digitale), su settembre i dubbi sull'organizzazione e la logistica degli eventi non sono certo pochi e più che legittimi.

Camera della Moda italiana, dopo l'esperimento digitale delle sfilate maschili di luglio, ha annunciato che la Milano Fashion Week, prevista per per il 22-28 settembre ci sarà e avrà un formato "ibrido", a metà tra fisico e digitale, "phygital", com'è stata definita.

28 le sfilate dal vivo per ora confermate, non mancano grandi nomi come Giorgio Armani, Prada, Max Mara, Alberta Ferretti, Fendi, Versace e Salvatore Ferragamo.

Presenti all'appello anche Dolce & Gabbana ed Etro, gli unici a sfilare dal vivo (con un pubblico ridotto e massima attenzione alle misure di sicurezza) lo scorso luglio.

24 gli eventi online previsti, tra cui lo show di Missoni che ha confermato non sfilerà nella formula tradizionale ma solo in formato digitale, come Ermanno Scervino, Luisa Beccaria e Gabriele Colangelo.

Assente per ora dal calendario provvisorio Bottega Veneta che aveva sfilato in versione "digital" presentando la Pre-collezione P/E 2021 in co-ed uomo e donna.

Non ci resta che attendere il calendario definitivo e settembre per scoprire come sarà questa Fashion Week ai tempi del Coronavirus.