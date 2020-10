Volete dire addio ai peli superflui... per sempre? Provate l'epilazione laser. Qui vi spieghiamo come funziona e come farla

Rappresenta una delle tecniche più efficaci per una depilazione definitiva. L'epilazione laser è in grado di rimuovere il pelo in modo permanente: un modo semplice, poco doloroso e definitivo per dire addio a cerette, rasoi e creme depilatorie. Scoprite nei prossimi paragrafi come funziona e perché farla.

Epilazione laser: come funziona

L'epilazione laser distrugge il pelo dalla radice. La lunghezza d'onda, infatti, attacca direttamente il bulbo pilifero, senza dare fastidio alla pelle e ad altre zone del derma. La melanina assorbe la luce del laser e distrugge il follicolo pilifero impedendo la riproduzione del pelo. La tecnica è estremamente precisa: il fascio di luce colpisce in maniere super selettiva il pigmento dei bulbi e permette di distruggere la radici dei peli di qualsiasi parte del corpo (viso, inguine, ascelle, gambe) sia nella donna che nell'uomo.

Epilazione laser e luce pulsata: le differenze

Sono molto simili perché entrambi sfruttano l'energia luminosa che poi viene trasformata in termica bruciando l'uno il pelo, l'altro la radice. Quello che cambia è la lunghezza d'onda perché nel laser viene assorbita dalla melanina contenuta nel bulbo, quindi penetra più in profondità rispetto alla luce pulsata. La depilazione laser è a lungo termine, mentre la depilazione con luce pulsata no, dal momento che non è in grado di penetrare in profondità nella cute. Il motivo? La luce pulsata è caratterizzata da basse quantità di energia che restano soltanto in superficie. Il risultato che si ottiene è un rallentamento nella crescita dei peli, anche notevole (gli effetti cambiano da persona e persona in base al tipo di pelo). Il laser, invece, risolve il problema in maniera radicale: addio peli superflui per sempre!

Come preparare la pelle

Prima di procedere a questo tipo di trattamento, pulite bene la pelle. Potreste anche applicare uno scrub per eliminare tutte le cellule morte. Fondamentale anche l'idratazione per fare in modo che il laser possa scorrere facilmente sulla cute. No a cerette e a epilatori elettrici nel mese prima della seduta, sì invece al rasoio un paio di giorni prima: garantisce che laser si indirizzi verso il bulbo pilifero in maniera precisa. Altro aspetto importante: no a farmaci o prodotti fotosensibilizzanti ed evitare l'esposizione al sole. Per questo motivo, l'epilazione laser viene sconsigliata nei mesi estivi. Prima di procedere al trattamento, chiedete sempre al vostro dermatologo.

Le controindicazioni (poche)

L'epilazione laser non funziona sulla peluria, ma solo sui peli spessi e pigmentati e su pelli chiare. Come per la luce pulsata, più il pelo è spesso e scuro, più il laser risulterà efficace. Prima di farla su tutta la zona interessata, è bene fare una prova su una piccola superficie poco esposta e vedere il risultato. Da non fare, invece, lì dove sono presenti molti nei o quando la pelle è irritata, abbronzata o con acne.

Le sedute: durata e costi

Una seduta di trattamento può durare da qualche minuto (baffi) a più di un’ora (gambe e dorso): tutto dipende delle dimensioni della zona da trattare. In genere sono consigliate almeno 4/5 sedute per vedere un risultato ottimale, anche se i primi effetti si vedono già dopo la prima e la seconda seduta. Di norma ogni seduta costa tra i 30 e i 50 euro per le zone più ridotte, e 80-100 euro per quelle più estese, come gambe e braccia.

Credit ph: Pexels.com