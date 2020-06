Giuda pratica alla scelta della migliore tecnica di depilazione definitiva: trovate la soluzione per voi con i nostri consigli

L'estate non è lontanissima, ma meglio agire in anticipo, pensando a quando indosseremo short, minigonna e maniche corte e avremo bisogno di trovare la migliore soluzione per la depilazione definitiva che consente di eliminare tutti i peli superflui per sempre o almeno per un lungo periodo. Le due soluzioni più gettonate sono la luce pulsata e l'epilazione laser molto amata dalle star come le sorelle Kardashian ed Emily Ratajkowski che ama pubblicare foto in costume (non solo nella stagione più calda). Il tema vi interessa? Continuate a leggere questo articolo per scegliere la tecnica giusta tra le possibili opzioni!

Depilazione definitiva: come funziona?

Innanzitutto bisogna chiarire due cose: la prima è che l'epilazione non è permanente ma prolungata nel tempo. Quale che sia la tecnica scelta, la riduzione dei peli è pari circa all'80%; il restante si trasforma in peluria indipendentemente dal laser scelto. Secondo: per ottenere risultati, il fai-da-te è escluso. Sia la luce pulsata sia i trattamenti al laser vanno eseguiti da personale esperto e qualificato. Verificate sempre e informatevi presso i migliori centri estetici.

Le differenze tra luce pulsata e laser

Sono due tecnologie diverse anche se si basano entrambe sul principio della fototermolisi selettiva. La differenze è nella lunghezza d'onda che attacca la melanina (presente nei bulbi pulifieri) e che assorbe il raggio laser; la luce pulsata emette diversi tipi di lunghezze d'onde (e quindi, viene utilizzata una luce policromatica), mentre il laser a diodi agisce grazie a un un fascio di luce di un solo colore che colpisce in maniera selettiva i bulbi. I bulbi piliferi sono poi distrutti dal fascio di luce che viene convertito in energia termica. I due metodi non sono equivalenti neanche nei risultati.

«La luce pulsata assicura una riduzione permanente della ricrescita in sole quattro settimane – commenta Justine Hextall, Global Dermatologist per Braun - ma i risultati migliori si ottengono con le donne dalla carnagione chiara e peli scuri. Le donne i cui peli sono molto chiari, bianchi o rossi, e quelle con la carnagione molto scura non sono le migliori candidate a utilizzare questo metodo perché la luce pulsata non otterrebbe i risultati desiderati». Se, quindi, avete una pelle chiara e peli non troppo chiari, potete scegliere questo metodo. In caso contrario, potreste valutare l'epilazione laser.

Depilazione definitiva: i vantaggi dell'epilazione laser

Salvo casi particolari di patologie a base ormonale che stimolano la crescita dei peli (causati anche dall'assunzione di alcuni farmaci), la terapia con laser si è dimostrata spesso risolutiva. Con un vantaggio: sono spesso necessarie poche sedute rispetto alla luce pulsata per vedere dei risultati. In più, potete scegliere il tipo di laser migliore in base alle vostre necessità. Per esempio quello ad alexandrite è indicato per chi ha la pelle molto chiara, mentre il neodimio yag è consigliato a chi ha la pelle più scura.

Depilazione con laser: costi e tempistiche

Per quanto riguarda il numero di sedute non è possibile farne meno di quattro, se si vogliono vedere risultati. Talvolta si può arrivare anche a una decina di appuntamenti. Il tempo della seduta, come il costo, varia in base alla zona da trattare: dai 10 minuti, se le aree sono piccole, fino a un'ora se il laser colpisce una gamba intera. Se decidete di ricorrere al laser, è importante che siate costanti: tra una seduta e l'altra non può passare, in genere, più di un mese (e, per questo motivo, è fondamentale muoversi in anticipo). A fine seduta, se avete la pelle sensibile, potreste notare un arrossamento: è una reazione normale che potete tenere sotto controllo con una crema lenitiva. Da ricordare: tra una seduta e l'altra è fondamentale non esporre la parte trattata al sole per tutto il mese successivo al trattamento. Infine, capitolo costi: si può partire dai 100 fino ai 400 euro a seduta. Il laser non è un trattamento economico, ma il costo viene ammortizzato nel tempo perché non avrete più bisogno di prenotare o acquistare cerette o rasoi.

Le controindicazioni

Sono poche, fortunatamente: la presenza di malattie caratterizzate da fotosensibilità o la presenza di cicatrici recenti, per esempio. Se si usano farmaci anticoagulanti o ci sono malattie della coagulazione, questa tecnica è sconsigliata. Molta attenzione bisogna fare, poi, quando sono presenti nei, abrasioni, irritazioni e acne. Solo l'esperto saprà valutare, di caso in caso, quale tecnica scegliere e se ci sono tutte le condizioni per prenotare il trattamento.

Credit ph: Pexels