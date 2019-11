Nuova stella del cinema e dalla tv: scoprite con noi i migliori make-up di Kaitlyn Dever

Giovane ma con un curriculum da invidiare: Kaitlyn Dever, 23 anni a dicembre, è una delle attrici da tenere d'occhio.

Negli States è già una diva mentre in Italia si è fatta notare grazie alla serie Unbelievable su Netflix (da vedere!).

Look acqua e sapone nel film, sui red carpet ama sperimentare. Ecco i suoi migliori beauty look!

Cascata di glitter

Eyeliner grafico e pioggia di glitter sulle palpebre: un look da vera star!

Red lips

Il rosso è un colore che le dona molto: niente di meglio che sfoggiarlo sulle labbra in una versione super pigmentata.

Pelle luminosa

Gote, labbra e occhi nelle tonalità calde del marrone chiaro e del beige: un look perfetto per ogni occasione!

Violet make-up

Sfumature pastello su occhi e labbra rosa: un teen look d'ispirazione anni Ottanta.

Blush up

Look discreto con gote e zigomi in risalto: l'ombretto è abbinato al fard.

Smokey eyes

Trucco occhi nelle tonalità del marrone evidenziato da una polvere più scura sui contorni: l'effetto è decisamente molto cool.

Nude make-up

Pelle al naturale, sopracciglia ben disegnate e labbra rosa: quando la semplicità vince su tutto!

Trucco pesca

Total look per l'attrice. La nuance scelta è il pesca: è una delle più gettonate!

Sopracciglia bold

Make-up minimale e sopracciglia in evidenza. La pelle luminosa è un must per l'attrice.

Credit ph: GettyImages