Avete gli occhi marroni e cercate un trucco di grande effetto per valorizzarli? Ecco 10 make up da copiare

Forse non ci avete mai riflettuto, ma se avete gli occhi marroni siete davvero molto fortunate quando si parla di make up.

Gli occhi castani - in tutte le varianti, da quelli nocciola a quelli più scuri - vengono valorizzati da tantissime tonalità di ombretto, tanto che non esistono shade sconsigliate per voi. Potete valorizzare l'intensità dei vostri occhi con i colori più naturali, con trucchi tono su tono, o accentuarne il magnetismo con colori a contrasto, e in questo caso il colore d'elezione è senza dubbio il blu, ma potete sbizzarrirvi anche con i colori più caldi, dal prugna al rame.



Se siete in cerca di idee per un trucco per occhi marroni che faccia al caso vostro, abbiamo selezionato i make up più belli per ogni esigenza.



Semplice

Lo smokey eyes classico è uno dei trucchi più d'effetto e semplici da realizzare. Il segreto sta tutto nello sfumare - allo sfinimento! - due tonalità di ombretto (meglio se opache) per creare un'ombreggiatura sfumata. Semplice ed elegante.



Occhi piccoli

Per ingrandire gli occhi piccoli dovete giocare con la tecnica dei chiaroscuri. Utilizzate un ombretto più chiaro nella prima metà della palpebra mobile e ombreggiate la seconda metà con un colore più scuro, sfumandolo nella piega verso l'alto. Se volete utilizzare l'eyeliner, applicatelo solo sulla rima superiore, iniziando a tracciare la linea a un paio di millimetri dall'angolo interno dell'occhio.



Da giorno

Per il trucco di tutti i giorni non dovete rinunciare a un tocco di colore! Puntate su tonalità fresche e delicate, come il pesca, il bronzo e il corallo e sfumate il colore su tutta la palpebra mobile per ottenere un effetto molto delicato. Applicate abbondante mascara (anche sulle ciglia inferiori) e voilà!



Luminoso

Come rendere più luminoso il trucco occhi? Vi servirà un ombretto shimmer color panna da picchiettare al centro della palpebra e all'interno dell'occhio, per illuminare e ingrandire al massimo lo sguardo.



Occhi grandi

Per valorizzare al meglio gli occhi grandi stendete un ombretto scuro e opaco sulla palpebra mobile, senza sfumare troppo in alto nella piega. Intensificate poi la rima inferiore interna con un khol in una tonalità di blu notte o indaco. I vostri occhi marroni saranno più intensi e splendenti che mai.



Da sera

Per un'uscita serale vi è concesso di sperimentare con gli effetti più spettacolari! Provate per esempio un halo make up, applicando un ombretto dall'effetto metallico o glitterato al centro della palpebra mobile. Da abbinare a uno smokey eyes importante.



Tutorial

Se cercate un make up tutorial per occhi marroni non potete perdervi i consigli della make up artist Lisa Eldridge. Moltissimi suoi video sono dedicati alla realizzazione di varie tipologie di trucco occhi, dai più semplici a quelli super glam.



