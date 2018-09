Smog ed eccessi alimentari possono mettere l'incarnato a dura prova. Ecco cosa mangiare per liberarsi di secchezza e grigiore e far risplendere la pelle

Cattive abitudini, alimentazione sbagliata, smog possono spegnere la luminosità della pelle e renderla secca, poco nutrita e meno bella.

Per avere una pelle luminosa non basta ricorrere solo a creme e altri trattamenti beauty.

È necessario invece nutrirla in profondità consumando a tavola i cibi giusti.

Carenze o, al contrario, eccessi nutrizionali infatti possono rendere l’incarnato opaco e la pelle più secca.

Per eliminare il grigiore e assicurarle nutrimento e morbidezza la prima cosa da fare è mantenerla idratata dall’interno bevendo tanta acqua (2 litri al giorno) e consumando cibi che ne sono ricchi come frutta e verdura di stagione.

Via libera poi a tavola ai cibi che assicurano vitamina C, che favorisce la formazione del collagene, la proteina responsabile dell’elasticità e della tonicità dei tessuti e ha un’azione antinfiammatoria e antiossidante utile per difendere la pelle dagli attacchi dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento.

Non devono poi mancare nei menù quotidiani gli alimenti ricchi di vitamina E, A e grassi buoni Omega 3, che grazie alla loro eccellente azione antiossidante, contrastano lo stress ossidativo e a combattere la comparsa di rughe e altri segni del tempo.

Ecco 5 cibi da mangiare per avere una pelle morbida e bella.

(Continua dopo la foto)

Noci

Sono un’eccellente fonte di selenio, oligoelemento super alleato della pelle e di vitamina E, che svolge un’azione antiossidante.

Inoltre, fornisce tanti grassi buoni utili Omega 3 che aiutano a per preservare un incarnato sano e luminoso.

Limone

Assicura elevate quantità di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, una proteina presente nel tessuto connettivo che svolge un ruolo fondamentale per la morbidezza e protezione della pelle.

Sgombro

Assicura tanti aminoacidi essenziali, fondamentali per la rigenerazione e riparazione cellulare e per proteggere la cute dai danni causati dagli sbalzi di temperatura e dallo smog.

In più, è una miniera di grassi buoni, simili alle sostanze lipidiche naturali del film che protegge la pelle.

Frutti di bosco

Sono ricchi di polifenoli, sostanze che fortificano l’elasticità della pelle e aiutano a contrastare rughe e altri i segni del tempo.

Grazie alla loro eccellente azione antiossidante combattono l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento del precoce.

Carote

Contengono betacarotene, il precursore della vitamina A, una super alleata della salute della pelle che contrasta lo stress ossidativo.

Apportano poi tanti minerali, come il potassio e il magnesio, che rendono l’aspetto della cute più luminoso e compatto.

Photo Credits: Unsplash