❄️Dimensional Blonde❄️…Went from a Banded, 1 Dimensional, Damaged, Brassy Blonde with Regrowth, to THIS❤️ #jessicascotthair 👇🏻👇🏻 . . ✨@schwarzkopfusa TBH Lowlight 8/51 with a little 8/19 6vol & Tone Softener 1:1:1 ✨Blonde Me Lightener 7vol around hairline ✨Root Shadow #igoravibrance 8-0 6-12 6vol gel ✨TBH around hairline and midshaft & ends 10/19 6vol & tone softener 1:1:1 / Which helped bump up her natural base in the front & all over Brighten her hairline! ✨Finished with @designmehair HoldMe ✨1.5in @minttools curling Iron (discount code in bio) . . #btconeshot2020_platinum #btconeshot2020_balayage #behindthechair #schwarzkopfusa #btcskp #betbh #thebtcteam @thebtcteam @behindthechair_com @marybehindthechair @oneshothairawards @haleygable @kevin.givens @thebtcshow