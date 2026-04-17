Dai classici raccolti ai look Old Hollywood fino agli hairdo boho-chic: esplorate i migliori hair-styling con onde morbide capelli medi

Le onde morbide sono tra le acconciature più amate e versatili, ideali per chi ha capelli di lunghezza media. Offrono un effetto naturale, voluminoso e sofisticato, perfetto sia per il look di tutti i giorni che per le occasioni più eleganti. In questa guida completa scopriremo come realizzare onde morbide sui capelli medi e quali strumenti e tecniche utilizzare.

Come realizzare le onde morbide capelli medi: tecniche, strumenti e prodotti

Per ottenere onde morbide sui capelli di media lunghezza, è possibile scegliere tra diversi strumenti. Il classico ferro arricciacapelli, con diametro medio o grande, permette di creare onde ampie e naturali; la piastra, invece, regala un effetto più rilassato e leggero; infine, i bigodini rappresentano la soluzione perfetta per chi preferisce evitare il calore, così come trecce o torchon, ideali per ottenere onde senza stressare i capelli. Alcuni consigli per sfruttare al meglio questi strumenti: con il ferro, alternate il verso delle ciocche per un risultato più naturale; con la piastra, impostata a 180 gradi, avvolgete lentamente la ciocca e fatela scorrere per creare onde morbide. Per un’acconciatura wavy impeccabile, partite sempre da una chioma ben preparata: lavatela con uno shampoo volumizzante e un balsamo leggero, quindi asciugatela e applicate un termoprotettore prima di usare il calore. Una volta realizzate le onde, fissatele con uno spray texturizzante o una lacca leggera, così da mantenere la piega senza appesantirla.

I migliori hair look con onde morbide capelli medi

Le onde morbide sono estremamente versatili e si prestano a una varietà di look, che possono essere adattati a diverse occasioni. Vediamo i migliori hair styling con onde morbide per capelli medi da provare questa primavera.

Onde morbide capelli medi con riga laterale o centrale

Per ottenere un effetto disinvolto, lasciate che le onde cadano liberamente, senza pettinarle troppo. La riga laterale accentua il volume, mentre una riga centrale dà un tocco più classico e simmetrico.

Il look effetto wild

Per evitare che l'hair style sembri troppo ordinato, utilizzate le dita per separare le onde e dare un effetto "spontaneo". Potete anche usare un po' di spray texturizzante o mousse per dare più corpo ai capelli e far risaltare le onde in modo naturale.

Finish lucido e sleek

Per chi vuole aggiungere un tocco di eleganza e ama i look stile Old Hollywood, il consiglio è applicare una piccola quantità di gel o crema per capelli che dia lucentezza, ottenendo così un effetto "bagnato" molto sofisticato.

Il look può essere anche più "grunge".

Onde libere con treccine laterali

Lasciate che le onde cadano naturalmente, ma aggiungete piccole trecce per un tocco più boho. Potete intrecciare solo alcune ciocche per non appesantire il look.

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