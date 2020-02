I look più belli visti in passerella tra i tagli di capelli corti primavera estate 2020. Corti ricci, lisci con frangia o rasati? Trovate quelli per voi

Se siete alla ricerca di idee di tagli di capelli corti per la primavera 2020 siete nel posto giusto. Ecco una selezione delle proposte corte più belle viste in passerella.

Tra queste spiccano short-cut dallo stile primi anni 2000, mini bob - i caschetti super corti -, ma anche teste rasate per uno stile decisamente cool. Non mancano poi i mullet e gli hairlook vaporosi con frangia d'ispirazione anni '60.

Grazie a queste acconciature portare il corto non fa più paura: il viso si scopre, lo styling è veloce e l'aspetto cool è assicurato. Trovate l'idea che fa per voi sfogliando la nostra gallery.

Tagli di capelli corti Primavera Estate 2020 Taglio corto con frangia piena. La bellezza della semplicità.

Il mullet, qui proposto in variante riccia, è senza dubbio il taglio corto del momento.

Una proposta cool in stile primi 2000, con chioma corta e ciuffo laterale scalato a incorniciare il viso.



Mini caschetto vaporoso con frangia per un hairlook d'ispirazione '60s.

Un taglio corto vaporoso e pieno nella parte alta del capo. La frangia è il complemento perfetto.

Capelli corti con ciuffo laterale sollevato per un ritorno ai primi 2000.



Capelli rasati, perché no? Una proposta audace ma cool.

Un altro taglio corto con frangia. Lo styling è naturale.

Mini caschetto con frangia lunga. Assolutamente chic.



Short cut con frangia scalata a tendina.

Credits Ph.: Mondadori Photo