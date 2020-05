Allenarsi a casa è una buona alternativa alla palestra, ma per ottenere dei risultati occorre farlo con regolarità e metodo: ecco 6 consigli per riuscirci

Allenarsi a casa è una buona alternativa alla palestra (oltre che l'unica, attualmente), ma come per lo smartworking, anche lo sport domestico ha delle regole precise e necessita di più organizzazione e buona volontà che partecipare al corso di yoga delle 19.00.

Allenarsi regolarmente fa bene al fisico ed è un toccasana per la salute mentale, ma è comunque difficile riuscire a rimanere motivati, soprattutto senza una guida esterna.

Tuttavia, trovare il tempo e lo spazio per un workout a casa è molto vantaggioso e merita davvero tutta la buona volontà necessaria per portarlo avanti nel tempo.

6 trucchi per allenarsi a casa senza perdere la motivazione (e la voglia)

Trovate la vostra routine

I giorni della settimana si confondono facilmente quando l'appuntamento è solo con noi stessi, ecco perché è importante attenersi a una routine.

Programmate le vostre giornate, scrivete gli impegni settimanali su un agenda, e tra questi inserite anche almeno mezz'ora di esercizio fisico a giorni alterni.

Non importa se sia mattina, pomeriggio o sera, l'importante è che funzioni per voi e che diventi una costante nelle vostre giornate.

Dedicate uno spazio della casa all'allenamento

Dedicate un'area della casa all'allenamento, una zona in cui lasciare (o allestire di volta in volta) tappetino, gli attrezzi necessari e i vestiti da workout.

Avere uno spazio dedicato non solo vi ricorderà di allenarvi, ma servirà anche come grande motivatore sapendo che lo spazio è pronto per l'uso e non è necessario spostare mobili ogni volta.

La qualità è meglio della quantità

Trovate la giusta quantità di tempo che fa per voi, e dedicate quell'orario prestabilito al vostro allenamento.

Ma per quanto tempo bisogna allenarsi? 20 minuti? Un'ora? Non c'è una regola uguale che vale per tutti.

Tuttavia, è sempre meglio dare importanza alla qualità del workout piuttosto che alla quantità.

Se ci si allena alla giusta intensità dando il massimo, si possono ottenere fantastici risultati anche con appena 20 minuti al giorno.

Allenatevi in compagnia

Solo perché lo stiamo facendo a casa non significa che non ci si possa allenare in compagnia di amici o parenti.

Anzi, è molto più facile rimanere motivati se si fanno esercizi con qualcuno piuttosto che da soli.

Concentratevi sui workout che vi piacciono davvero

Quando si fa esercizio fisico regolare è importante sentirsi bene con se stessi e fare allenamenti che piacciano davvero.

Avvicinatevi all'attività fisica nel modo che più preferite - o detto in parole povere, se non avete mai corso prima in vita vostra, non iniziate ora.

Preferite un workout ad alta intensità che vi faccia sudare?

Bene, quello sarà il vostro go-to.

Ma se invece preferite qualcosa di diverso va bene uguale, non sforzatevi di fare qualcosa che non vi piace, altrimenti perderete subito tutta la motivazione.

Seguite gli esercizi dei personal trainer

Se non siete sicuri da dove iniziare per i vostri allenamenti a casa, seguite un professionista.

Su Youtube, così come su Instagram, moltissimi personal trainer (italiani e stranieri) si sono messi a disposizione dei loro follower, postando video di workout e anche sessioni live.

Ci sono inoltre moltissime applicazioni che consigliano svariati tipi di allenamento per diversi obiettivi. Vale la pena provarli.