Allenarsi a casa ballando porta risultati strepitosi: dalla danza classica all’hip hop e l’aerobic dance, ecco i profili YouTube per tenersi in forma

Allenarsi a casa ballando è un ottimo modo per tenersi in forma per molti motivi, primo tra tutti quello che è sicuramente più divertente che non fare i soliti esercizi.

** Le migliori app per allenarsi a casa **

** 10 esercizi da fare a casa per tenersi in forma senza palestra **

Ballare tonifica tutto il corpo, rinforza i muscoli delle gambe e i glutei, ma senza ingrossare le cosce. E poi, migliora la postura, rinforza gli addominali, dona flessibilità e restituisce un fisico armonioso, femminile, longilineo.

** Addominali a casa: 5 esercizi che fanno le modelle di Victoria's Secret **

Per questo i workout ispirati alla danza hanno un grande successo su YouTube.

In un bilancio costi-benefici, sono più i vantaggi della fatica (il che non vuol dire che siano workout leggeri): ci si allena al ritmo di musica, divertendosi; non servono altri attrezzi oltre al proprio corpo; basta un po’ di costanza e i risultati arrivano in breve tempo.

** Quanto sport bisogna fare per vedere i risultati allo specchio? **

In più, si possono fare a casa, a qualsiasi ora seguendo un tutorial.

** 6 esercizi da fare per un sedere perfetto in meno di un mese **

** 7 esercizi da fare a casa per chi non ha tempo (o voglia) di allenarsi ma vuole restare in forma **

Ecco 5 profili YouTube che offrono tanti workout ispirati a diversi stili di danza. Dall’hip hop al latin, dal cardio all’aerobic dance fino alla danza classica, non vi resta che sceglierne uno (o provarli tutti), cliccare play e cominciare a ballare!

(Continua sotto il video)

Allenarsi a casa, danza classica: Ballet Beautiful Workout by Mary Helen Bowers (a pagamento)

Mary Helen Bowers è una ballerina professionista e personal trainer.

Ha ballato dieci anni nel New York City Ballet e oggi propone una serie di workout ispirati alla danza classica molto apprezzati anche da star e modelle.

Diventata famosa dopo aver preparato Natalie Portman per il film “Il Cigno Nero” e per aver creato degli allenamenti mirati per scolpire i corpi degli angeli di Victoria’s Secret, col suo programma promette fisico asciutto e silhouette sinuosa come quella delle ballerine di danza classica in breve tempo.

L’iscrizione al suo canale YouTube, Ballet Beautiful, è a pagamento. Tra le possibilità, offre l'acquisto di singole lezioni in streaming, un abbonamento personalizzato con lezioni di gruppo o individuali o per le più affezionate un pacchetto no-limits.

Non mancano, poi, una collana di DVD (già bestseller) e svariati libri.

PopSugar Fitness: Hip-Hop Fit Workout e molto altro (gratis)

Popsugar è il canale perfetto per chi ha vuole allenarsi e sudare senza annoiarsi.

Si balla, ma non solo: sulla home page di YouTube (QUI) oltre ai workout ispirati alla danza ci sono tantissimi allenamenti, come quelli di Victoria's Secret, i micidiali Tabata, i P90X, i workout Bar Method e molti altri.

A guidare le classi si alternano diversi trainer. Non mancano le celebrity di Hollywood, ma la star assoluta è Anna Renderer, figura di riferimento di PopSugar: la sua carica e vitalità superano anche le barriere dello streaming e motivano chiunque a resistere e a non mollare.

Tra i tanti workout in playlist, molti dei quali sono free, agli amanti dell’hip hop consigliamo di provare la classe di Mike Peele, il creatore del metodo Hip-Hop Fit: 30 minuti di puro divertimento (e allenamento) in musica! Link nell'immagine sopra (e QUI).

BeFit by Jane Fonda: la regina del fitness in VHS su YouTube (con le coreografie dei film) (gratis)

Stella di Hollywood e donna impegnata politicamente, 80 anni (che sono solo un dato anagrafico) e una carriera strepitosa, Jane Fonda dopo aver rivoluzionato il mondo del fitness con le sue lezioni di aerobica in videocassetta si è trasferita su YouTube e più precisamente sul canale BeFit, dove offre corsi gratuiti per tutti: uomini e donne di tutte le età e livelli.

Oltre a Jane, la regina, si alternano tanti istruttori, tra cui nomi noti come Denise Austin, Billy Blanks Jr., Scott Herman, Keaira LaShae e altri.

Dal Brazilian Booty Burn Workout, l'allenamento perfetto per chi vuole scatenarsi al ritmo caldo del sound latino, ai più nostalgici e romantici consigliamo i workout ispirati ai balletti di Dirty Dancing, che mixano esercizi (poco proibiti) ad alta intensità cardio a passi tratti dal cult-movie.

A rendere più coinvolgente l’allenamento, l'inserimento qua e là di musiche originali del film (Link QUI).

Booty Barre by Tracey Mallet: allenarsi a casa con un mix tra danza, pilates e yoga (a pagamento)

Danzare, fare yoga così come praticare regolarmente pilates sono tre discipline che già eseguite singolarmente apportano grandi benefici. Provate allora a pensare a quali vantaggi si possono ottenere da un workout che mixa tra loro il meglio di queste pratiche.

Si chiama Booty Bar, non è una nuova tendenza, ma ciò nonostante la disciplina messa a punto da Tracey Mallet, già personal trainer di molte celebrità, continua a dare grandi soddisfazioni.

L’allenamento si svolge alla sbarra (barre significa infatti sbarra), lo strumento tipico della danza classica, ma in mancanza di quella va bene anche una sedia o lo schienale del divano.

Mira a creare muscoli più tonici e flessibili, grazie al mix di esercizi di forza e di allungamento. L’iscrizione al canale YouTube e alle lezioni (QUI) è a pagamento. Ma i risultati sono garantiti!

Dance fitness e coreografie con disco music: The Studio by Jamie Kinkeade (gratis)

Un canale fitness ideato e gestito da donne, per le donne. Con tanti differenti allenamenti mirati a rinforzare il corpo, ma anche l’autostima.

Durante le lezioni guidate dalle trainer lo stimolo oltre che fisico è motivazionale. Tra i tanti video-allenamenti disponibili gratuitamente sul canale YouTube di The Studio by Jamie Kinkeade ci sono le classi di dance fitness e di vinyasa yoga, di barre, di HIIT workout. E poi le sessioni killer per gruppi muscolari specifici quali addominali, braccia, gambe, etc.

Il tutto rigorosamente coreografato e accompagnato da disco music e luci colorate.

Una su tutte, da provare assolutamente la JAM Dance Fitness sulla base di Stupid Love di Lady Gaga (QUI).