Per rimettersi in forma dopo un periodo di inattività serve un workout che metta in gioco tutti i muscoli possibili: ecco 4 esercizi da fare tutti i giorni

Dopo un periodo di inattività come quello che abbiamo forzatamente vissuto in quarantena non si tratta solo di rimettersi in forma, ma è più che mai necessario recuperare il tono muscolare, per una questione estetica sì, ma anche per salvaguardare la propria postura e salute.

Per farlo non serve strafare - anzi, è sconsigliabile passare da un estremo all'altro - ma è necessario avere costanza e scegliere esercizi mirati che mettano in movimento il più ampio numero possibile di muscoli.

Elena Mauri, trainer di Aspria Harbour Club, ci ha consigliato un workout per recuperare tono muscolare in fretta.

4 esercizi da eseguire a terra, per tonificare braccia, glutei e addominali.

Prima però, è bene eseguire 10 minuti di riscaldamento, con camminata veloce o corsa lenta.

(Continua sotto la foto)

4 esercizi per rimettersi in forma in fretta

PLANK IN APPOGGIO SUI GOMITI

Posizionatevi a terra in appoggio sugli avambracci, con il corpo proteso dietro. Il corpo deve essere completamente allineato come una tavola.

Mantenete la posizione per 30 secondi; in progressione, si può arrivare a 5 minuti.

L’esercizio è volto a rafforzare i muscoli addominali, delle spalle e della schiena.

PONTE PER I GLUTEI

Distesi supini con braccia lungo i fianchi, piegate le gambe e appoggiate la pianta dei piedi a terra; spingendo sui piedi sollevate il bacino, caricando il peso del corpo sulla zona dorsale della schiena.

Allineate bacino e colonna vertebrale senza inarcare la schiena.

Mantenete la posizione alcuni secondi e tornate a terra.

Eseguite 15/20 ripetizioni, per glutei e addominali ridefiniti.

SLANCIO E FLESSIONE, GAMBA-BRACCIO

In quadrupedia, distendete posteriormente una gamba e anteriormente il braccio opposto, allineando braccia – busto – gamba e rimanendo in equilibrio su 2 appoggi per 3 secondi.

Per 10 volte tocco il ginocchio con la mano opposta e ridistendo riportando il corpo in allineamento.

Cambio braccia e ridistendo per 10 movimenti.

Con questo esercizio alleniamo la muscolatura addominale, paravertebrale e dei glutei.

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA IN GINOCCHIO

Posizionatevi a faccia in giù (come per fare delle flessioni), appoggiate le mani a terra all’altezza delle spalle e restate sollevati sulle braccia con appoggio sulle ginocchia mantenendo il corpo in tenuta.

Arrivate col petto vicino al suolo e distendete le braccia.

Ripetere per 10/15 volte.

Se sufficientemente allenati, potrete eseguire l’esercizio anche a gambe tese, senza appoggiare le ginocchia.