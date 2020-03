Forza, anche se siamo a casa l'occasione per una seduta di work out online la si trova. Voi scegliete l'allenamento, al look ci pensiamo noi!

In questi giorni di Quarantena vi state ritagliando qualche momento per tenervi in forma? Brave! Fa bene, oltre al corpo (per sgranchirsi un po' le gambe), anche all'umore (aiuta a scaricare la tensione e liberare la mente).

Che siate ormai esperte di app a tema, addicted delle sessioni online caricate su Youtube o pigre croniche a caccia di allenamenti semplici ma utili (qui vi consigliamo 15 esercizi da fare in soli 15 minuti), una cosa non potete sottovalutare: il look.

Sì perché per trovare motivazione e grinta serve anche l'abbigliamento fitness giusto. Che ne dite di scoprire un po' di capi e accessori per allenarsi in casa? Ecco la nostra selezione, ovviamente da comprare rigorosamente da shop online!

Pronte? 3, 2, 1... VIA!

Top cropped con zip sul davanti P.E NATION X H&M.

Su Hm.com

Leggings bicolor UNDER ARMOUR.

Su zalando.com

Tappetino da yoga, ADIDAS.

Su adidas. it

Top della collezione YOGA, con inserti in mesh, PUMA.

Su puma.com

Maglia intrecciata sul davanti in modal, OYSHO SPORT.

Su oysho.com

Pantaloni flare morbidi (stile "panta jazz") FEDERICA TOSI.

Su luisaviaroma.com

Scarpa da training, LOTTO ATHLETICA.

Su lotto.it

Felpa con scritte, CHAMPION

Su Zalando.com

Pantaloni in felpa, EVEN & ODD.

Su Zalando.com





T-shirt in cotone con logo (perfetta anche per il "post Quarantena" per look athleisure wear), FILA

Su fila.com

Reggiseno sportivo che sostiene e supporta, TRIACTON BY TRIUMPH.

Su triumph.it

Short con fascia elastica con logo, NIKE

Su nike.com

Body con spalline incrociate, FREDDY.

Su freddy.com