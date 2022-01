Provate sempre un senso di stanchezza e affaticamento continuo? Dalla mancanza di sonno all'abuso di caffè, ecco tutte le possibili cause

Vi sentite estremamente stanche anche dopo quella che pensavate fosse una buona dormita? Dovete bere tre tazze di caffè entro mezzogiorno per riuscire ad andare avanti? Qualsiasi cosa facciate, che sia di lavoro o di piacere, vi lascia sempre senza energia?

Se vi sentite costantemente stanche, sappiate che non siete sole.

Secondo le più recenti ricerche, due adulti su cinque riferiscono di sentirsi a pezzi per gran parte della settimana e uno studio del Centers for Disease Control dimostra che un adulto su tre non dorme a sufficienza.

Tra lavoro o scuola, famiglia e amici, e tutti gli altri impegni con cui vi destreggiate, è facile dare la colpa della stanchezza costante a uno stile di vita frenetico.

Ma quali sono veramente le cause della stanchezza cronica? Eccone alcune.

Stanchezza: 8 motivi per cui vi mancano le energie

1. Non dormite abbastanza

Dormire a sufficienza è essenziale per la nostra salute generale.

Sfortunatamente, molti di noi non raramente dormono le fatidiche 8 ore per notte. Il che può portare a un senso di stanchezza; prolungato se la mancanza di sonno persiste.

Durante il sonno, il proprio corpo esegue una serie di processi critici per il benessere e la salute, incluso il rilascio di importanti ormoni per la riparazione e la rigenerazione delle cellule. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone si sveglia sentendosi rinfrescata, vigile e piena di energia dopo una notte di sonno di alta qualità.

È importante sottolineare che il sonno dovrebbe essere riposante e ininterrotto per consentire al cervello e al nostro corpo di rigenerarsi.

2. Avete delle carenze nutrizionali

Le carenze nutrizionali possono farvi sentire esauste, anche se dormite più di 8 ore per notte.

Le carenze in nutrienti come ferro, magnesio, vitamine ecc, sono state collegate a un senso di fatica e spossatezza in svariate ricerche.

Avere carenze nutrizionali è un problema abbastanza diffuso: l'anemia (cioè la mancanza di ferro) colpisce il 25% della popolazione mondiale, e il 20% della popolazione over 50 è carente di vitamina B12.

Poiché queste carenze sono abbastanza comuni, è quindi importante che fare controlli regolari; sopratutto se state attraversando un periodo di stanchezza inspiegabile.

3. Siete stressate

Sebbene un po' di stress sia normale, lo stress cronico è collegato alla fatica e ad altri problemi di salute generale.

In effetti, lo stress cronico può portare al disturbo da esaurimento correlato allo stress (DE), una condizione medica caratterizzata da sintomi psicologici e fisici di esaurimento.

Inoltre, lo stress cronico può causare cambiamenti strutturali e funzionali nel cervello e portare a un'infiammazione cronica, che può contribuire a sintomi come l'affaticamento.

È chiaro che non è facile evitare completamente situazioni stressanti, in particolare quelle legate al lavoro o agli obblighi familiari, ma imparare a gestire lo stress può aiutare a prevenire il completo esaurimento.

4. Non seguite una corretta alimentazione

La dieta quotidiana e il tipo di alimentazione che seguiamo influisce pesantemente sulla nostra salute.

Per dire addio alla stanchezza e fare scorta di energia di cui il nostro corpo ha bisogno, è importante seguire una dieta equilibrata fatta di cibi ricchi di nutrienti.

La mancanza di cibo, o il consumo di cibi ultra-elaborati a basso contenuto di nutrienti essenziali, può portare a carenze caloriche e nutrizionali, che possono causare stanchezza e affaticamento.

Quindi, seguire una dieta povera di alimenti ultra-elaborati e zuccheri aggiunti ma ricca di cibi ricchi di nutrienti come frutta, verdura, legumi e fonti proteiche come pesce e uova può aiutare a ridurre l'affaticamento e sostenere sostenendo il corpo in modo ottimale.

5. Non bevete abbastanza acqua

Le numerose reazioni biochimiche che avvengono ogni giorno all'interno del nostro corpo provocano una perdita di acqua che deve essere reintegrata costantemente.

In effetti, la disidratazione colpisce tutto il tuo corpo; compresi i cicli del sonno, la capacità di concentrazione e i livelli di energia

La chiave per mantenere una buona salute e combattere quel senso di stanchezza è bere abbastanza acqua e mantenere una buona idratazione.

6. Bevete troppo caffè (ma anche troppe bevande zuccherate o alcol)

Sebbene le bevande contenenti caffeina come il caffè o altre bevande energetiche diano una carica temporanea di energia, un'eccessiva dipendenza da esse potrebbe rendervi più stanche il giorno successivo.

Questo perché troppa caffeina può danneggiare il sonno, che di conseguenza causa affaticamento.

Svariate ricerche dimostrano che sentirsi stanchi al mattino porta le persone a consumare grandi quantità di caffeina, che altera il ciclo del sonno.

Bere troppa caffeina è collegato a un aumento delle preoccupazioni notturne, all'insonnia, all'aumento dei risvegli notturni, alla diminuzione del tempo di sonno totale e alla sonnolenza diurna.

A sua volta poi, potreste abusare di caffè o altre bevande contenenti caffeina per fare il pieno di energia, il che continua ad influenzare il vostro sonno in una spirale negativa da cui è difficile uscire.

7. Siete affette da specifiche condizioni mediche

Se avete fatto dei cambiamenti positivi nel vostro stile di vita, ma state comunque vivendo un periodi di stanchezza cronica e inspiegabile, dovreste visitare il vostro medico e discutere i sintomi.

L'affaticamento costante può essere qualcosa di molto più serio della mancanza di sonno. La sensazione di stanchezza può infatti derivare da problemi più gravi come apnea notturna, depressione, diabete o malattie renali croniche.

È dunque fondamentale rivolgersi al proprio medico curante. Seguire un trattamento adeguato per una condizione medica può aiutarvi a stare meglio e migliorare anche altre aree della vostra salute.

8. È colpa (anche) del Covid-19

Impossibile negarlo, gli ultimi due anni sono stati assolutamente estenuanti.

Siamo passati da un lockdown all'altro pieni di paura e incertezza, abbiamo vissuto limitazioni sociali e viaggio.

Affrontare situazioni insostenibili come lavorare a tempo pieno da casa mentre magari si curano anche i figli, il potenziale dolore di perdere i propri cari a causa del virus, o semplicemente la solitudine schiacciante di non essere in grado di incontrare faccia a faccia familiari e amici, è stato sicuramente un duro colpo per la nostra salute mentale e la nostra stabilità.

La pandemia ci ha fatto vivere nuove sensazioni, nuove paure e anche nuove forme di stanchezza: quella fisica di chi magari ha preso il Covid, quella mentale perché non riusciamo più a concentrarci per lunghi periodi di tempo, quella emotiva per via di quei costanti sentimenti di paura e incertezza e quella sociale.

