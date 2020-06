Rallentare l'ossidazione cellulare aiuta a mantenersi giovani dentro e fuori: ecco 10 cibi che rallentano l'invecchiamento (e fanno bene all'organismo)

Se gli alimenti che fanno ringiovanire sono più che altro una leggenda metropolitana, i cibi che rallentano l’invecchiamento esistono eccome.

Si tratta di superfood che prolungano la giovinezza cutanea e non solo: oltre all’epidermide, quando si mantengono giovani le cellule tutto l’organismo ne beneficia.

10 cibi che rallentano l'invecchiamento

Cibi che rallentano l'invecchiamento: il limone

Gli agrumi in generale e i limoni in particolare hanno un potere anti-età notevole.

Il limone contiene la naringenina, un flavonoide dalle proprietà antiossidanti che aiuta anche a proteggere la salute del cuore oltre alla elasticità della pelle.

Consumare giornalmente un limone spremuto a fresco, specialmente se mescolato ad acqua tiepida di prima mattina (a stomaco vuoto) è un modo per rimandare le rughe e l'invecchiamento dell'organismo.

Il cacao

Il cacao è un ottimo amico della giovinezza (e di molte altre cose a ben vedere).

Ha un enorme potere antiossidante poiché è ricco di polifenoli, in più combatte le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Il cioccolato fondente contiene molto cacao ed è quindi un alimento antiaging da non farsi mai mancare: gli antiossidanti di cui è ricco riducono lo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento cellulare.

Cibi che rallentano l'invecchiamento: la frutta secca

La frutta secca è un vero superfood. Ricca di omega-3, se mangiata regolarmente disintossica l’organismo.

Il potere detox di mandorle, pistacchi, nocciole, noci e anacardi è enorme.

La frutta secca a guscio assicura un pool di vitamine, antiossidanti e acidi grassi sani che da un lato promuovono il senso di sazietà e dall’altro esercitano pure un’azione antinfiammatoria.

Come snack spezzafame, spuntino mattutino o pomeridiano che sia, una manciata di frutta secca vi detossinerà a dovere.

Il melograno

Il melograno è un altro ottimo frutto dalle proprietà anti-age.

È ricco di vitamina C e svolge un’azione protettiva contro lo stress ossidativo. Riduce la naturale degradazione del collagene (con l’avanzare dell’età, infatti, questa sostanza viene prodotta meno dall’organismo).

La sostanza preziosa che il melograno contiene è la punicalagine, un’antiossidante naturale che contrasta l’invecchiamento.

Tè matcha

Il té verde matcha è una varietà che contiene un'importante classe di antiossidanti, le catechine.

Contiene circa 70 mg al grammo di catechine, molte di più rispetto al normale tè verde. In pratica è ben 137 volte più antiossidante del green tea normale, inoltre ha proprietà drenanti e disintossicanti.

Si può preparare come tè caldo oppure scioglierlo in una bottiglietta di acqua (si presenta in polvere). Va bene anche per preparazioni fredde, da consumare nella bella stagione per combattere il caldo e idratarsi a fondo.

Spinaci e broccoli

L'azione antiossidante degli spinaci è garantita da vitamine B e C e da carotenoidi, clorofilla e luteina. La luteina in particolare aiuta a preservare la vista.

Gli spinaci sono anche ricchi di acido folico e di vitamina K, ideale per prevenire le malattie ossee come l’osteoporosi.

Tra le verdure, sono la varietà che meglio rallenta i processi di invecchiamento cerebrale.

Anche i broccoli hanno un ottimo contenuto di vitamine, minerali, fibre e una serie di fitonutrienti protettivi nei confronti dell'invecchiamento.

Contengono anche indolo 3 carbinolo, una sostanza che nelle donne favorisce un metabolismo corretto degli estrogeni.

Pomodori

I pomodori sono altamente salutari sotto molti punti di vista.

Grazie al licopene contenuto nella buccia, il pomodoro è un ottimo antiossidante.

Riesce a combattere perfino la perdita di elasticità dei tessuti, promuovendo un buona idratazione.

Il vino rosso

Il vino rosso preserva la giovinezza solo se consumato con moderazione (massimo un bicchiere al giorno).

Questo tipo di vino è una preziosa fonte di resveratrolo, potente antiossidante che è presente in tutti i vini rossi, in quantità maggiori in quelli invecchiati.

Nel vino rosso non mancano nemmeno la luteina, la zeaxantina, e il betacarotene, tutte sostanze altamente salutari che proteggono la pelle.

Cibi che rallentano l'invecchiamento cellulare: le carote

A proposito di betacarotene, le carote sono l’ortaggio perfetto per proteggere la pelle.

Si rivelano potenti antiossidanti in grado di eliminare i radicali liberi. Proteggono il cuore, prevengono l’arteriosclerosi e l’invecchiamento cellulare.

Il betacarotene è un precursore della vitamina A e, oltre all’azione antiossidante, stimola la crescita cellulare. È una sostanza preziosa per preservare la salute di pelle, cuore e occhi.

L'avocado

L'avocado è considerato un superfood ormai all’unanimità. Ricco di fitonutrienti, sostanze antiossidanti che aiutano a eliminare l'eccesso di radicali liberi e a combattere lo stress ossidativo, è un ottimo elisir di eterna giovinezza.

Consumatelo spesso perché è pure una fonte di grassi monoinsaturi sani, i celebri Omega 3 ideali per la salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Ha un elevato contenuto di vitamina A, vitamina E e sali minerali, il che lo rende un cibo energetico e molto sano.

Tre regole d’oro per contrastare l’invecchiamento cellulare

Ricordatevi anche tre regole d’oro per rallentare l'invecchiamento dell'organismo: fare piccoli pasti perché migliora sia l’assorbimento dei nutrienti sia l’equilibrio glicemico; consumare in tutti i pasti carboidrati, proteine magre e vegetali che stimolano la produzione di ormoni anti-età.

E poi acqua, acqua e ancora acqua: il fabbisogno minimo è di otto bicchieri d’acqua al giorno (il famoso litro e mezzo).

Per idratarsi al meglio, poi, meglio fare piccoli sorsi durante tutta la giornata anziché bere bicchieroni colmi.