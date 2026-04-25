Bere il caffè troppo presto al mattino potrebbe essere controproducente: ecco allora qual è l'orario migliore per gustarsi un espresso

Iniziare la giornata con una tazza di caffè è innegabilmente uno dei piaceri più belli della vita.

Gustarsi un espresso la mattina appena svegli, che sia a casa durante la colazione o al bar prima di entrare in ufficio, è una delle tradizioni preferite di noi italiani.

Ma non è solo una questione di routine, la caffeina ci aiuta ad iniziare la giornata con una carica di energia assolutamente necessaria, e fornisce tutta una serie di altri benefici; ad esempio migliora il metabolismo e rende più facile bruciare i grassi anche a riposo.

Ma lo sapevate che c'è un'ora perfetta per bere il caffè?

Che ci crediate o meno, c'è infatti un momento particolare in cui dovreste bere il caffè ogni mattina in modo tale questo piacere non sia controproducente e che i suoi benefici siano più efficaci.

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Ecco qual è l'orario perfetto per bere il caffè (e fare il pieno di energie)

Ci sono una serie di buone abitudini che possiamo (e dobbiamo) inserire nella nostra routine mattutina. Una di queste è imparare qual è il momento migliore per bere caffè.

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Se per esempio siete tra quelli che hanno assoluto bisogno di caffeina appena mettono un piede fuori dalle coperte, potreste dover rivalutare le vostre abitudini.

Infatti, bere il caffè immediatamente dopo essersi svegliati potrebbe far più male che bene. Ciò è dovuto all'ormone dello stress chiamato cortisolo.

Secondo una ricerca, il cortisolo aiuta a mantenerci vigili e concentrati e regola il metabolismo, la risposta del sistema immunitario e persino la pressione sanguigna.

Ogni mattina, i livelli di cortisolo aumentano naturalmente e raggiungono il picco circa 30 minuti dopo il risveglio.

Tuttavia, la caffeina presente nel nostro espresso può aumentare i livelli di cortisolo. E livelli troppo elevati di cortisolo per lunghi periodi possono compromettere il sistema immunitario.

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Secondo lo studio, quindi, l'orario della giornata migliore per bere caffè è probabilmente da metà a tarda mattinata, quando i livelli di cortisolo si sono abbassati.

Se per esempio vi svegliate alle 7, potreste provare a bere il caffè tra le 10:00 e mezzogiorno. Così facendo farete il pieno di energia senza effetti collaterali.

In linea di massima è stato dimostrato che la mattina è generalmente il momento migliore per bere una tazza di caffè.

Tuttavia, gli esperti suggeriscono di fare il pieno di caffè 30 minuti prima di dover completare un compito importante, come sostenere un esame, fare una presentazione, o gestire una riunione.

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Ognuno però è differente, per questo dovreste determinare cosa funziona meglio per voi e la vostra produttività. Se però siete disposti a cambiare la vostra routine mattutina, potreste scoprire che ritardare l'assunzione di caffè di alcune ore vi darà più energia.