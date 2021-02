Combattono la stanchezza e aiutano a sentirsi motivati e pieni di vitalità. Ecco 5 cibi che danno energia da mettere in tavola per sentirsi super scattanti

I cibi che danno energia potrebbero diventare un valido aiuto per chi soffre spesso di stanchezza, sonnolenza e sensazione di spossatezza e non vuole (per forza di cose) esagerare coi caffè.

In alcuni giorni infatti può capitare di sentirsi fiacchi, affaticati e senza energia.

Le cause possono essere tante, tra cui gli stili di vita scorretti.

Esagerare per esempio a tavola con dolci, snack, pizza, prodotti da forno, cibi industriali oppure intingoli e piatti pesanti e molto conditi favorisce la sensazione di stanchezza sia a livello fisico che mentale.

Un consumo esagerato di alimenti ricchi di zuccheri “veloci” infatti, favorisce gli sbalzi di glicemia e i conseguenti cali di energia.

Ma cosa mangiare per sentirsi meno stanchi e affaticati?

Ecco 5 cibi che danno energia più di una tazzina di caffè

Banana

Questo frutto è l’ideale per contrastare i cali di energia prima e dopo l’allenamento perché è ricca di zuccheri a rapido assorbimento.

Apporta inoltre tanto magnesio e potassio, minerali che grazie alla loro azione tonificante forniscono energia ai muscoli e al cervello e contrastano la sensazione di stanchezza.

Spinaci

Sono ricchi di minerali che sostengono il funzionamento del sistema nervoso e aiutano a carburare durante la giornata. Tra questi spicca il ferro, che combatte l’affaticamento sia fisico che mentale.

Per potenziare il loro effetto energizzante l’ideale è condirli con del succo di limone. Grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l’assorbimento di questo minerale.

Hanno poi buone quantità di vitamine del gruppo B, utili per far funzionare il metabolismo e ricavare energia.

Uova

Le uova sono delle buone fonti di triptofano e tirosina. Il primo è il precursore della serotonina, l’ormone del buonumore. La tirosina invece favorisce la produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che fa sentire più scattanti e motivati.

Infine, sono una buona fonte di selenio, che aiuta a contrastare fiacca e stanchezza.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente con almeno il 70-80% di cacao amaro è un booster per l’umore e i livelli di energia. Contiene caffeina e teobromina, alcaloidi che stimolano l’energia e il buonumore.

Salmone

Il salmone è una buona fonte di acidi grassi essenziali. Fornisce in particolare tanti Omega 3, grassi “buoni” che favoriscono la produzione di serotonina.

Apporta poi vitamina D, che contribuisce ad aumentare i livelli di melatonina, l’ormone del sonno che facilita il riposo e aiuta a stare alla larga dalla stanchezza.

Photo Credits: Unsplash